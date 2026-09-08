Du 27 septembre au 1er octobre, le TFWA World Exhibition & Conference réunit marques, distributeurs et opérateurs aéroportuaires au Palais des Festivals. L’occasion d’explorer les grandes tendances du moment : personnalisation de l'expérience du voyageur connecté, usage concret de l’IA, réengagement des consommateurs… Au programme aussi cette année, une escale niçoise dédiée à la cosmétique et à la parfumerie Made in France.

Le TFWA World Exhibition & Conference revient à Cannes du dimanche 27 septembre au jeudi 1er octobre. Organisé par la Tax Free World Association, ce rendez-vous mondial du commerce hors taxes et du travel retail réunira au Palais des Festivals marques, distributeurs, opérateurs aéroportuaires, compagnies aériennes, croisiéristes et acteurs de la restauration de voyage, autour du thème “Shaping the World of Travel Retail” (“Façonner le monde du Travel Retail”). Au-delà des parfums, alcools et cigarettes, le salon couvre aussi sur la beauté, la mode, la gastronomie, l'électronique, le luxe et les services aux voyageurs, avec l'exposition et les rendez-vous ONE2ONE comme cœur business de la semaine. Parmi les grandes marques présentes figurent Campari, Bvlgari, Clarins, Chanel, Ferrero ou Longchamp, aux côtés de nouveaux exposants tels que Crocs, Loewe, Domaines Barons de Rothschild Lafite, Eau Thermale Avène ou Bioderma. Plus de 8 000 participants et environ 450 à 480 exposants sont attendus. (Photo DR).

La conférence d'ouverture, le lundi 28 septembre au Grand Auditorium, sera animée par le journaliste britannique Stephen Sackur et portée par l'adresse annuelle de la présidente du TFWA, Sarah Branquinho, avant les interventions de David McWilliams, Gilles Roucolle et Charles Duhigg sur les grandes forces qui façonnent l'avenir du secteur. Les ateliers de la semaine, à l'auditorium Jean Mineur, exploreront les grandes tendances du moment : la personnalisation de l'expérience du voyageur connecté, l'usage concret de l'intelligence artificielle pour transformer la donnée client en croissance, le réengagement des consommateurs face à une concurrence accrue, les nouvelles règles d'engagement de la mode dans les circuits de distribution de voyage, ou encore les dynamiques géopolitiques qui pèsent sur les flux de voyageurs. En toile de fond, le secteur devra démontrer sa capacité à transformer le retour de la fréquentation touristique en achats réels, dans un contexte de pression sur les coûts de concession, d'exigences de durabilité croissantes et de concurrence du e-commerce.

Côté programme, la semaine s'ouvrira dimanche par l'Opening Cocktail sur la plage du Carlton, précédé du tournoi solidaire “Yes We Cannes!”, qui associe football pour personnes malvoyantes et rugby fauteuil dans le cadre du volet inclusif du salon. L'exposition et les rendez-vous ONE2ONE se poursuivront mardi et mercredi, rythmés par les ateliers thématiques et les soirées de networking au TFWA Lounge, installé sur la plage du Carlton avec Qatar Duty Free comme partenaire principal. La dernière journée, le 1er octobre, sera marquée par le TFWA Start up Day, qui donnera une visibilité spécifique aux jeunes pousses du secteur (Altavia Travel Retail, Blynk, CXG, DWS ou Voiceback Analytics notamment). Le salon poursuit par ailleurs son engagement solidaire avec le défi #KickCancerThon, qui convertit en dons les kilomètres parcourus sur des vélos statiques installés devant le Palais des Festivals.

Dans le sillage de ce grand rendez-vous cannois, Business France organise le 29 septembre à Nice, dans les locaux de la CCI Nice Côte d'Azur, une journée B2B baptisée French Riviera Beauty. Dédiée à la filière de la cosmétique, du bien-être et de la parfumerie Made in France, cette journée permettra aux professionnels du territoire de rencontrer, lors de sessions exclusives, une délégation de prospects internationaux (distributeurs, importateurs, retailers, e-commerçants et acheteurs de grands magasins) à la recherche de nouvelles opportunités de croissance à l'international, qu'il s'agisse d'acteurs établis ou d'innovateurs émergents.