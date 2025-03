Team Nice Côte d'Azur : 25 entreprises implantées pour 274 emplois au bilan 2024

Un total de 25 entreprises accompagnées dans leur implantation sur le territoire, générant la création de 274 emplois à trois ans : c’est l'un des éléments du bilan 2024 qu’a publié Team Nice Côte d’Azur, l’agence en charge de l’attractivité et de la promotion économique de la Métropole Nice Côte d’Azur. L’agence a également qualifié 212 projets et établi 242 nouveaux contacts, illustrant ainsi le dynamisme économique du territoire. Pour Hervé Laubertie, DG de Team Nice Côte d’Azur, ces résultats sont le fruit d’une stratégie de prospection ciblée, notamment sur les secteurs stratégiques et à travers des événements internationaux majeurs tels que le Tour de France à Nice et la Conférence des Nations Unies sur les Océans en 2025.

Team Nice Côte d’Azur note que son impact se reflète dans la diversité des entreprises implantées, avec 56 % issues de France, 32 % d’Europe, et une prédominance des secteurs de la tech et des smart services (52 %) et de la santé (20 %). Autant d'entreprises qui témoignent d’un accompagnement sur mesure, facilitant leur intégration dans l’écosystème local, la mise en réseau et l’accès aux opportunités économiques.

Parmi les entreprises soutenues, Lanéva, DataGreen, Netsooon.ai, Biotyks, Supmode et Sup-photo saluent ainsi l’approche humaine et proactive dont elles ont pu bénéficier pour développer leur réseau, accéder à des financements et établir des collaborations stratégiques. Grâce à cet accompagnement, certaines entreprises ont pu intégrer des programmes comme Business Landing et le Hub de l’Innovation, accélérant leur développement sur la métropole. Pour l'exemple, François Richard, CEO de Lanéva, cite le rôle clé que l’agence a joué en lui permettant de rencontrer d’autres entrepreneurs et d’explorer des synergies locales.

En 2024, la Métropole a également renforcé des partenariats internationaux avec la Tunisie, l’Italie et le Canada et a lancé une prospection spécifique au secteur du tourisme en lien avec l’Office de tourisme métropolitain. En 2025, l’agence ambitionne de capitaliser sur les succès de 2024, d’intensifier ses efforts de prospection et de valoriser les atouts économiques et la qualité de vie unique de la métropole.