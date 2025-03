Tech et tourisme durable : Quehora, BedBoat et Virteem primés

L’alliance entre CRT Côte d'Azur France et la French Tech Côte d'Azur s’est traduite par la première cérémonie de remise des trophées du tourisme durable. Ces premiers trophées “IA et technologie au service du tourisme durable” ont été remis la semaine dernière par Alexandra Borchio Fontimp, présidente du CRT et Betty Serrousi, co-présidente FTCA lors d'une soirée DigitalAfterWorks au Beach Hôtel au Cap d’Antibes en présence de près de deux cents personnes dont Jean Leonetti, président de la CASA. (Photo DR : ambiance conviviale sur la plage pour cette première remise de prix du tourisme durable).

Trois projets ont ainsi été primés suite au choix d’un jury composé de membres représentatifs de l’écosystème touristique et entrepreneurial azuréen (Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, Département, CCI Nice Côte d'Azur, Maison de l'Intelligence Artificielle, Incubateur Provence-Côte d'Azur, Inria, représentants des UMIH, CRT Côte d'Azur France et La French Tech Côte d'Azur).