TechCannes : la Tech et l’IA s’invitent au Festival de Cannes

Le Festival de Cannes va s’ouvrir un peu plus aux grands vents des startups du cinéma et de l’IA : c’est ce qu’annonce la création de techCannes, un nouvel événement lancé par la productrice Sarah Lelouch, événement qui se tiendra sur une plage de la Croisette (la plage de Vilebrequin) du 17 au 20 mai. Pendant quatre jours, au croisement de la tech et du cinéma, il est prévu une succession de keynotes, tables rondes, speed meeting, de remise de prix et de démonstrations d’innovations autour du septième art.

Sarah Lelouch, qui se présente comme une entrepreneuse française pionnière dans l'intégration de la technologie dans le cinéma, est connue pour avoir lancé en 2022, La Diversité du Cinéma Français (LaDCF), une nouvelle société de production qui embrasse les technologies émergentes telles que le Web3 et la blockchain. Cette initiative vise à transformer le financement du cinéma, en donnant au public la possibilité de participer à la création et la production des films. LaDCF s'est ainsi distinguée par la réception de plus de 600 projets, dont 6 sont en développement, et par la production de courts-métrages reconnus par la critique.

C’est en janvier dernier que Sarah Lelouch lance techCannes, un projet symbolisant l'aboutissement de sa vision pour le cinéma, mêlant sa passion pour la technologie et son expertise en production. “techCannes représente l'innovation au sein de l'industrie cinématographique, offrant une plateforme où technologie et création cinématographique se rencontrent, illustrant ainsi la transformation continue de l'industrie sous l'influence des nouvelles technologies”, explique-t-elle.

Durant les quatre jours, cinq espaces quotidiens seront proposés pour des conférences mêlant experts de la tech et du cinéma, des tables rondes, des démonstrations inédites, des speed meetings entre professionnels des deux mondes Tech et Cinéma, un accueil de médias. Parmi les sujets abordées on retrouvera les innovations Tech dédiées au cinéma, les apports de l'IA à la production audiovisuelle, les réseaux sociaux et l'émergence des jeunes talents. Alors que l’IA était déjà au coeur de la grève des acteurs à Hollywood, la rencontre entre l'IA et le cinéma est un sujet qui traversera les quatre journées.

Il est prévu également une grande cérémonie comme le Festival les aime, le dimanche 19 mai, avec la remise de 4 techCannes Awards. Ils viendront mettre en lumière, les meilleures startups dédiées au cinéma qui auront eu l’occasion de pitcher. Le programme définitif de l’événement, lui, sera dévoilé entièrement le 15 mars.