TechForward à Sophia : l’incubateur qui veut répondre aux grands défis de la planète

C’est un nouveau dans l’écosystème de l’innovation azuréen qui souffle sa première bougie à Sophia Antipolis. Installé au Business Pôle, TechForward a fêté en février non seulement son premier anniversaire, mais également les neufs premières jeunes pousses innovantes qu’il a déjà accompagnées et la nouvelle promotion de cinq projets qui démarre pour un accompagnement d’un an. (Photo DR : la nouvelle promotion de TechForward en compagnie de Dorian Lacluque, startup program manager).

Le besoin de technologies d'un genre nouveau

Pour ceux qui, dans la technopole, ont connu l’incubateur TELECOM ParisTech EURECOM, ouvert en 2006 et arrêté à la fin de la précédente décennie, TechForward n’est pas une réactivation de ce dispositif. C’est une formule nouvelle, née au début des années 20 d’une vision : celle du besoin grandissant de technologies d’un genre nouveau qui puissent répondre aux grands défis de la planète. Sur cette vision, trois partenaires aux compétences complémentaires se sont réunis : EURECOM, la grande école d’ingénieurs du numérique qui apporte son expertise technologique, l’EDHEC, son savoir-faire dans le business et l’incubation, l’Institut Mines Télécom, la qualité de son réseau.

Avec TechForward, ils proposent aux jeunes pousses prometteuses un accompagnement personnalisé pendant un an, l’accès à un réseau de 300 experts métiers spécialisés en financement, juridique, marketing, ou développement produit, ainsi que des mises en relation avec la communauté des enseignants-chercheurs et des alumnis des trois partenaires. Le tout complété par un programme de financement de l’innovation technologique au travers notamment de plus de 60 fonds de venture capital partenaires.

Les profils recherchés

Ce qu'ils recherchent ? Pour être éligibles, les solutions ou services devront comporter une innovation technologique répondant aux quatre challenges d’aujourd’hui : “People power”, “Climate change”, “Healty living” et “Digital & business transformation”. “Nous cherchons dans ces secteurs des projets qui ont une barrière technologique à l’entrée et un impact”, précise Dorian Lacluque, startup program manager. "S’il n’est pas absolument nécessaire que la société soit créée, il faut qu'elle présente un prototype en service, un premier client ou la démonstration d’un fort intérêt marché et d’un potentiel important de croissance”.

Sur ces critères, neuf startups en deux vagues, ont déjà pu bénéficier de cet accompagnement au quotidien et cinq autres viennent d’entrer en incubation (sélectionnées sur près de deux cents candidatures pour les trois appels). BedBoat, Moabi.com, OmniShape, StartupSim, Tanoraa, Opery, UP DRIVE, GOBI APP et privateer font partie des deux premières vagues. Cinq autres s’engagent dans une année d’incubation : DeepFi (IA et analyse des marchés), AMKbiotech (biologie et IA), The Regulated Carbon Project (crédits carbone), Fneek (prêts entre proches), BubbleRAN (5G).

Elles rejoignent au Business Pôle les startups de l’incubateur historique Provence Côte d’Azur, et celles d’un troisième dispositif, fraîchement ouvert : les DéCCIdeuses, l’incubateur au féminin de la CCI qui accueille sa première promotion. L'écosystème de l'innovation en pleine expansion !