TEDxCannes en “résonance” : 12 interventions inspirantes autour des solutions-climat

Rebonjour le TEDx, la plus emblématique des conférences high tech. Freiné par la crise Covid, TEDxCannes revient pour une 7ème édition le 24 novembre après-midi de 13h30 à 18 heures au Théâtre Croisette (JW Marriott Cannes) sur le thème global de “Résonance” et sous la bannière “Ici s’invente demain”. Cette édition fera également la part belle à la découverte des "solutions-climat", en adhésion avec COUNTDOWN de TED, opération de longue haleine qui vise à identifier et accélérer la connaissance des solutions pour faire face aux enjeux environnementaux et climatiques.

Ainsi, moins d’une semaine avant le début de la COP28, la dimension environnementale sera très présente dans cette session et sera abordée sous un angle de solutions portées par des entrepreneurs, des chercheurs et des acteurs de la société civile. Dans cette ligne, TEDxCannes mettra en lumière 12 intervenants d'exception (en toute parité avec 6 femmes et 6 hommes) orientés vers l'action en inventant des solutions particulièrement innovantes ayant pour vocation de passer à l’échelle afin de contribuer à une meilleure santé planétaire.

Le territoire dans ce panel sera bien représenté, preuve que les talents locaux au plus haut niveau international, n’y font pas défaut. Parmi les éminentes intervenantes locales, notons en particulier Justine Lipuma de Mycophyto, Lucie Monticelli d'Evolutive Agronomy ou encore Francesca Casagli, chercheuse au Centre Inria d’Université Côte d’Azur. Ajoutons que la particularité des TEDx, est de bien préparer les intervenants qui délivrent ainsi des talks captivants et inspirants. Avec une mise en scène attrayante, chaque talk d'une durée moyenne de 10 minutes vise à captiver et inspirer l’auditoire.

Produites localement, ces interventions sont filmées et gagnent ainsi une visibilité internationale. Ce sera le cas pour l'événement du 24 novembre, filmé en public par une équipe travaillant pour des grandes chaînes telles que France TV, puis diffusé via Internet, pour atteindre un public mondial. Pour l’exemple, depuis 2014, les vidéos originales de talks produites localement à Cannes ont cumulé 4,5 millions de vues et sont traduites en moyenne en 5 langues, et jusqu'à 25 langues. L’occasion de donner une visibilité mondiale aux talents du territoire.