Telecom : cinq premières communes azuréennes tournent la page du cuivre

C’était annoncé. C’est fait désormais. Une nouvelle étape majeure de la modernisation des réseaux numériques vient d’être franchie dans les Alpes-Maritimes. Depuis aujourd’hui, mardi 27 janvier 2026, le réseau historique en cuivre est définitivement fermé dans cinq communes du département : Cap d’Ail, La Colle-sur-Loup, Villeneuve-Loubet, Théoule-sur-Mer et Saint-Paul-de-Vence. Cette bascule s’inscrit dans un mouvement national d’extinction progressive du cuivre, qui concerne au total 763 communes réparties dans 54 départements et 14 régions. Elle marque l’entrée de ces territoires dans l’ère du 100 % Très Haut Débit, avec la fibre optique désormais reconnue comme l’infrastructure fixe de référence.

Portée notamment par les investissements de Orange et d’Orange Concessions, la généralisation de la fibre répond aux usages numériques actuels et futurs. Plus performante — avec des débits jusqu’à 200 fois supérieurs —, plus robuste et quatre fois moins énergivore que le cuivre, la fibre équipe aujourd’hui 93,5 % des locaux en France et représente près de 80 % des abonnements Internet, rappelle l’opérateur dans un communiqué. La fermeture technique du cuivre s’opère en étroite coordination avec l’ARCEP, les opérateurs et les collectivités locales, avec un accompagnement personnalisé des usagers, en particulier des services sensibles comme les établissements de santé ou les professionnels. La transition vers l’objectif national du Très Haut Débit généralisé est engagée.