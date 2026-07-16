Dès le 22 septembre prochain, le réseau 2G d'Orange cessera d'émettre pour les Niçois, avant que l'ensemble des Alpes-Maritimes ne soit concerné à partir du 6 octobre. L'extinction progressive du réseau 2G doit libérer des fréquences au profit de la 4G et de la 5G, avec un accompagnement dédié aux usagers les plus fragiles.

Nice se place au cœur de la modernisation des réseaux mobiles. Dès le 22 septembre prochain, le réseau 2G d'Orange cessera d'émettre pour les Niçois, avant que l'ensemble des Alpes-Maritimes ne soit concerné à partir du 6 octobre. Les équipements qui ne sont pas compatibles avec des technologies de télécommunication comme la 4G et la 5G, ou d'autres technologies alternatives, devront être remplacés car ils ne pourront plus fonctionner. Cette étape s'inscrit dans un mouvement national engagé le 31 mars dernier dans une grande partie du Sud-Ouest, qui se poursuivra jusqu'au 20 octobre 2026 : à cette date, la fermeture complète de la 2G d'Orange permettra de libérer des fréquences pour renforcer la couverture et la qualité des réseaux 4G et 5G, présentés comme essentiels à la transition numérique des territoires. L'opérateur met en avant des enjeux de sécurité, de performance et d'impact environnemental.

Pour accompagner cette migration, Orange déploie des campagnes d'information et des outils permettant de repérer les équipements concernés. Les utilisateurs de téléphones 2G sont invités à s'équiper de terminaux compatibles 4G/5G, avec l'appui des conseillers en boutique et du service client, qui proposent des appareils adaptés, notamment aux seniors. Un Bonus Reprise de 50 € est proposé sur une sélection de mobiles compatibles, y compris certains modèles à touches et à clapet, en échange d'un ancien appareil 2G rapporté en boutique. Les entreprises bénéficient par ailleurs d'un accompagnement personnalisé pour faire migrer leurs objets connectés et leurs cartes SIM.