Telecom Valley : adieu Sophia Conf, mais bonjour Azur Tech Summer

Adieu les SophiaConf de Telecom Valley qui rassemblaient la communauté sophipolitaine des développeurs au début de l’été sophipolitain, mais bonjour Azur Tech Summer, nouveau rendez-vous autour des tendances et usages du numérique. Dédié à un autre public, celui des décideurs, CxO, managers, responsables innovation et recruteurs, il aura lieu à la même période et se tiendra cette année les 4 et 5 juillet à SKEMA Business School de Sophia Antiplis.

Au programme, deux journées de keynotes, conférences, ateliers, échanges et networking dans une ambiance estivale et conviviale. Lancé par la nouvelle gouvernance mise en place en mars dernier avec la co-présidence de Teresa Colombi et Julien Holtzer, ce nouveau rendez-vous combinera les grands événements thématiques de Telecom Valley (SophiaConf, Soirée du Test Logiciel, Sophia Security Camp et autres). Il sera proposé deux fois dans l'année sur des thématiques orientées "Tendances et usages du Numérique" pour l'édition estivale et "Technologies de l'informatique" pour l'édition hivernale.

Quatre axes ont été retenus pour la première édition de cet Azur Tech Summer.

Évolutions et tendances dans l’innovation : Financement, prospective sur les années à venir, reconversion des profils (RH), reskilling & upskilling, mentorat

Financement, prospective sur les années à venir, reconversion des profils (RH), reskilling & upskilling, mentorat Les dangers et les opportunités de l’IA pour votre entreprise : Compétences et impact RH, marché du travail, cybersécurité, formations et précautions, changement de pratiques

Compétences et impact RH, marché du travail, cybersécurité, formations et précautions, changement de pratiques La protection des données : santé, opérateurs publics et industriels, tous concernés ? Dans la santé, dans les RH, dans les données économiques. Points de vue des différents profils.

santé, opérateurs publics et industriels, tous concernés ? Dans la santé, dans les RH, dans les données économiques. Points de vue des différents profils. Eco-responsabilité, de Green IT à Tech 4 Green : RSE, ESG, appels d’offres, greenwashing ou réel engouement ? Sobriété sur les datas, sur la cyber.

Le programme complet sera donné prochainement avec l'ouverture des inscriptions. Save the date.