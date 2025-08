Telecom Valley : appel à orateurs pour l’Azur Tech Winter

L’association Telecom Valley lance un appel à orateurs pour son second événement annuel programmé les 28 et 29 novembre prochains : l’Azur Tech Winter, consacré aux technologies numériques. Ouvert en juillet, l’appel à orateurs court jusqu’au 3 septembre. Il s’adresse aux concepteurs, développeurs, testeurs logiciel, chercheurs, professionnels du numérique techniques, étudiants en informatique. Pour ces deux journées d’ateliers, conférences, réseautage autour des technologies clés essentielles pour rester à la pointe de l'industrie du numérique, quelques thématiques sont privilégiées : outils open source et logiciels libres, nouveaux modes de collaboration homme-machine, tendances dans le test logiciel et la QA, solutions et outils pour la cybersécurité, technologies et méthodes pour l'IA…