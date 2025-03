Telecom Valley : cap sur le numérique durable

Pas d’élection cette année à Telecom Valley lors de l’assemblée générale du 26 mars qui s’est tenue dans les locaux de l’Ademe à Sophia Antipolis en présence de Jean-Pierre Mascarelli, président-délégué du SYMISA (Syndicat Mixte Sophia Antipolis). Mais en revanche, une AG dense qui a permis à la co-présidence Colombi-Holtzer, ouverte l’année dernière, de faire un point à mi-mandat et d’annoncer quelques belles nouveautés pour cette année en cours. L’association du numérique azuréen a notamment dévoilé la création d’une nouvelle communauté pour soutenir l’axe “enjeux environnementaux et sociétaux”, d’un lab Transition énergétique, d’un lab Cybersécurité et la mise en œuvre du projet “Numeric’Emploi”. (Photo DR : le Conseil d'Administration de Telecom Valley. Au premier rang, de gauche à droite, Julien Holtzer et Teresa Colombi, les co-présidents de l'association, Bich Lecourt et Frédéric Bossard, past co-président.)

Cet accent mis sur les enjeux environnementaux et sociétaux aura d’ailleurs marqué ce début de mandat. Il avait été annoncé dès le discours d’investiture de la co-présidence et s’est concrétisé dès le mois de juillet 2023 avec pas moins de 6 interventions croisées sur ces thèmes lors du premier événement phare de l’année. Cela s’est poursuivi en 2024 avec le lancement d’une nouvelle communauté “Sobriété numérique & Eco-conception” portant le numérique durable et animée par Bich Lecourt (Norsys), Christèle Simone (CClique) et Michèle Delacroix (Ludotic).

Egalement sur ce thème essentiel, un laboratoire de la transition énergétique et du numérique durable est en projet avec Polytech Sophia Antipolis, et les impacts mesurables du numérique, du Cloud. A noter aussi le lancement de nouveaux projets d’envergure avec “Numeric Emploi”, une action partagée entre Numeum, la Région Sud et Telecom Valley visant à favoriser l’emploi dans le Numérique ; et un Lab Cybersécurité, un lieu de partage sur le modèle du FabLab “SoFAB by TV” (qui fête ses 10 ans en 2024), dédié aux solutions techniques et aux compétences clés pour protéger les entreprises. L’association aura également continué à renforcer ses liens avec l’écosystème local, régional et national (Numeum, Project Management Institut, CNES, Conseil National du Logiciel Libre, ANSSI, Eurocloud…).

Le grand enjeu de ce nouveau mandat tenait aussi dans un réaménagement et une création de nouveaux événements avec deux phares : l’Azur Tech Summer au début de l’été sur les tendances et les usages ; l’Azur Tech Winter au début de l’hiver, sur les technologies et les savoir-faire. Mission accomplie. Ont été ajoutés des moments qualitatifs de business et d’échanges avec les Nuits des Acteurs du Numérique Azuréen. Un recentrage de l’événementiel qui a permis une nette remontée de la participation.

Quant au prochain rendez-vous d'envergure, il est donné le 16 avril aux Espaces du Fort Carré à Antibes avec la conjugaison, sur une journée, du m-Tourisme de 14 à 18 heures sur le thème du “numérique au service de l’événement sportif”, suivi de la Nuit des acteurs du numérique de 18 à 22 heures. Un des exemples de la nouvelle stratégie événementielle.