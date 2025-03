Telecom Valley : une soirée de fin d’année techno et sport à Cannes

Telecom Valley organise à Cannes sa soirée networking de fin d'année ! Elle aura lieu, sous le signe des technos et du sport, vendredi 8 décembre de 18 à 23 heures au Palais des victoires (2 Avenue Maurice Chevalier). Placée dans le cadre du partenariat de l’association azuréenne du numérique avec le célèbre club de volley azuréenn RC Cannes, multichampion de France et de la Ligue des champions, cette soirée se tiendra en présence des joueuses de l’équipe professionnelle et de sportifs de haut niveau. Pour les membres de Telecom Valley, ce sera l’occasion, en cette fin d'année, de se retrouver pour partager un moment convivial d’échanges et de networking, de faire le point sur les actions menées en 2023 et celles à venir en 2024.

Au programme

18h00 : Accueil des participants

18h15 : Alain Bernard et Redouane Asloum partageront leur expérience sur “Comment travailler sa force mentale pour gérer les échecs et atteindre ses objectifs ?” et sur “Comment la pratique du sport peut devenir un atout vital pour un manager ou un entrepreneur ?”

19h00 : Présentation des sponsors et mot de Teresa Colombi & Julien Holtzer, co-présidents de Telecom Valley

19h30 : Cocktail, Networking, Animation, Musique

Inscription

Tarifs : Adhérents : 10 € ; Partenaires : 25 € ; Non adhérents : 50 €