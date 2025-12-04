Téléthon : Cannes va s’illuminer en jaune vendredi et samedi

En soutien au Téléthon 2025, la Mairie de Cannes va illuminer en jaune, couleur emblématique du Téléthon, plusieurs sites les vendredi 5 et samedi 6 décembre : l’Hôtel de Ville, la Tour de la Castre, la Pantiero, les Allées de la Liberté-Charles de Gaulle, le Pont de la Verrerie ainsi que les têtes de mâts des entrées des plages de la Croisette. Cette initiative marque son engagement en faveur de la recherche et des actions de l’AFM-Téléthon. Un programme dense et festif, d'autre part, sera proposé tout au long de la journée du samedi 6 décembre, de 9 à 22 heures sur le parking de l’Hôtel de Ville.

L’année dernière, grâce à la mobilisation du public, 37.596,42 € avaient été récoltés à Cannes. Événement phare de solidarité, le Téléthon vise à collecter des fonds essentiels pour faire avancer la recherche et soutenir les familles touchées par les maladies rares.