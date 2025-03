Télévision : “Et Dieux créa la Côte d’Azur” sur France 3 et france.tv

Une plongée dans l’histoire pleine de lumière de la Côte. Diffusé le mercredi 15 mai à 21h10 sur France 3 et france.tv, "Et Dieu créa la Côte d'Azur" retrace la transformation fabuleuse de la Côte d'Azur, de Saint-Tropez à Menton, depuis 1887, date à laquelle elle a été ainsi baptisée. Le documentaire montre, à travers archives et témoignages, comment cette région autrefois pauvre et escarpée s'est métamorphosée en une destination luxueuse grâce notamment à sa lumière unique qui a inspiré des artistes comme Matisse, Picasso et Yves Klein. Le film s’attache aussi à l'influence cosmopolite de la région, apprivoisée tour à tour par les Anglais, les Russes, les Américains des “années folles”, les Italiens d'après-guerre…

Échappant au vandalisme immobilier des années 70 et 80, pavillons mauresques, manoirs baroques et trésors art déco témoignent de deux siècles de constructions où toutes les extravagances étaient permises. Cette histoire est enrichie par des récits personnels et des archives privées des résidents qui ouvrent le regard sur les profondes transformations sociales et culturelles des deux siècles passés.