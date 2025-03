Télévision : Monaco reste dans TV5Monde

Un revirement de taille dans la stratégie audiovisuelle de Monaco. La Principauté reste dans le réseau TV5Monde. Elle avait pourtant annoncé en janvier dernier d'en sortir, dans le contexte d'une remise à plat de son audiovisuel. Pour éviter un doublon, renforcer l’efficacité et limiter les coûts, les chaînes de télévision Monaco Info et TV Monaco allaient être regroupées pour donner naissance en septembre 2025 à une nouvelle “télé publique indépendante” disposant d’une régie publicitaire. Pour alléger les frais, il était aussi prévu d’ici la fin de l’année une sortie du réseau TV5 Monde et la fin d'une contribution annuelle de 5 M€.

Ce n’est plus ce scénario qui est envisagé. La semaine dernière, dans un communiqué, TV5Monde indique que la Principauté a réaffirmé sa volonté de travailler avec la chaîne internationale francophone et qu’un nouveau partenariat sera établi pour la couverture de la Conférence des Nations Unies sur l’océan (Unoc 3) en juin à Nice. “TV5Monde proposera un dispositif exceptionnel de couverture de la conférence sur tous ses supports média, en collaboration avec TV Monaco et France Télévisions”, est-il indiqué. Le regroupement sur TV Monaco reste en revanche toujours d'actualité.