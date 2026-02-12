Tempête : Grasse contraint d’annuler son Forum de l’Emploi

Le Forum de l’Emploi du Pays de Grasse, qui devait se tenir aujourd’hui jeudi 12 février à l’Espace Chiris, a été annulé à la suite des violentes rafales de vent qui ont frappé le territoire grassois. L’annonce a été faite hier mercredi par la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse (CAPG), après que la toiture du bâtiment ait subi des dommages rendant impossible l’accueil du public et des exposants dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

Les rafales ont arraché plusieurs tuiles sur le versant nord du site projetant des éléments au sol à proximité de l’entrée principale. Une entreprise spécialisée est intervenue rapidement pour effectuer des réparations et contrôler l’ensemble des fixations, mais face aux nouvelles rafales annoncées, la CAPG a choisi d’annuler l’événement à titre préventif. Malgré cette annulation, la collectivité précise que les autres rendez-vous programmés dans le cadre des “Rendez-vous de l’Emploi du Pays de Grasse” sont maintenus aux dates prévues.