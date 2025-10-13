Tennis : Valentin Vacherot, le nouveau prince de Monaco

Un exploit sportif historique pour Monaco : Valentin Vacherot, 204e joueur mondial et issu des qualifications, a remporté dimanche le Masters 1000 de Shanghai, devenant le premier Monégasque à décrocher un titre sur le circuit ATP. Dans une finale “en famille”, chargée d’émotion et d’intensité, il a dominé son cousin Arthur Rinderknech (4-6, 6-3, 6-3), offrant à la Principauté une victoire aussi inattendue que symbolique. Formé au Monte-Carlo Country Club, Valentin Vacherot incarne la relève d’un pays passionné de tennis, où il a grandi entouré de figures familiales du sport — son demi-frère Benjamin Balleret, aujourd’hui son coach, et sa tante Virginie Paquet, mère de son adversaire du jour.

Sous les yeux de Roger Federer, présent en tribune, Valentin Vacherot a signé un parcours étincelant, enchaînant neuf victoires consécutives depuis les qualifications, dont une retentissante face à Novak Djokovic en demi-finale. Cet exploit propulse Monaco sur la carte mondiale du tennis et promet un nouvel élan sportif pour la Principauté. Attendu désormais à la 40e place mondiale, le jeune champion devient son symbole d’excellence.