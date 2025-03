TER : la Région Sud annonce une nouvelle donne pour juin 2025

Vers une amélioration (enfin) dans les TER et dans la mobilité par le rail ? C’est ce qu’annonce la Région Sud. Première Région de France à ouvrir à la concurrence ses trains régionaux, elle a, pour la ligne Marseille-Toulon-Nice, confié le service à Transdev qui démarrera son exploitation le 29 juin 2025 avec des trains neufs. Construite par Alstom, la future rame qui circulera sur cet axe a été dévoilée le 23 novembre dernier. Une liaison majeure qui représente, à elle seule, 10% de l’offre ferroviaire régionale. (Photo DR : la nouvelle rame construite par Alstom).

Le contrat de concession de service public prévoit que Transdev fasse, pour le compte de la Région, l’acquisition du matériel roulant nécessaire à l’exploitation des missions inter métropoles, ainsi que la construction d’un centre de maintenance pour son entretien, situé à proximité de la gare de Nice. Ce qui doit permettre à Transdev d’assurer à la fois une grande sécurité des opérations, un entretien maîtrisé et optimisé et donc, une disponibilité totale des rames, en particulier en périodes de pointe.

La région annonce ainsi pour le second semestre 2025, quelque 16 nouveaux trains qui proposeront un niveau de service amélioré avec 400 places, des sièges plus larges, 12 emplacements vélo par rame, un accès wifi et des espaces de restauration et de convivialité. Cette montée en gamme apportera aussi un gain de temps pour les usagers avec 15 liaisons aller-retour par jour, soit un trafic doublé pour un prix équivalent et des amplitudes horaires adaptées aux besoins quotidiens, est-il noté. Côté sécurité, il est prévu de la vidéo-surveillance et une présence humaine renforcée.

La Région Sud espère ainsi voir grandir le nombre d’usagers. “Vous êtes aujourd’hui plus de 3,5 millions de voyageurs à emprunter cette ligne chaque année. En 2025, avec l’ouverture à la concurrence, vous serez encore plus nombreux chaque jour, atteignant 4,5 millions et progressivement 5,5 millions de voyageurs” avance-t-elle dans un communiqué.