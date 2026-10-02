Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort***** vient d'être distingué "France's Best Resort Spa 2026" lors de la 12e édition des World Spa Awards, référence internationale du secteur du spa et du wellness. Niché dans 300 hectares de nature préservée au cœur de la Provence varoise, le resort, qui compte deux parcours de golf 18 trous de renommée internationale, propose dans une bastide aux teintes ocre une approche globale du bien-être : soins et massages signés KOS Paris et Valmont, espace de remise en forme avec coaching personnalisé et cours collectifs, piscine intérieure de 20 mètres ouverte sur les jardins et parcours "Heat Experience " alternant chaleur et fraîcheur.

Cette récompense salue l'engagement des équipes du spa et leur volonté d'offrir une expérience alliant savoir-faire, personnalisation, innovation et excellence du service. Elle renforce le rayonnement international de l'établissement, qui revendique une vision d'un luxe plus conscient et durable, ancrée dans son environnement naturel, et conforte sa place parmi les destinations bien-être de référence en France.