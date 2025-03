Thales Alenia Space : Cannes salue le lancement réussi de Koreasat 6A

Un lancement très suivi hier, lundi, dans les salles blanches de Thales Alenia Space à Cannes : celui du satellite de télécommunications Koreasat 6A. Il a été lancé avec succès à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX, depuis la base de lancement de Cap Canaveral, en Floride. Commandé en 2022 par KT SAT Corporation Ltd (KT SAT), principal opérateur national de télécommunications par satellite de la Corée du Sud, Koreasat 6A a été conçu et développé sous la maîtrise d’œuvre de Thales Alenia Space. (Image KOREASAT 6A 16_9e ©Thales Alenia Space).

Le constructeur cannois de satellites a assuré la conception, la fabrication, la campagne d’assemblage, d’intégration et de tests du satellite, ainsi que la supervision de sa campagne de lancement. L’entreprise est par ailleurs responsable de la mise à poste et des tests du satellite en orbite, et fournira une assistance opérationnelle pendant sa durée de vie initiale de 15 ans. Basé sur la plateforme Spacebus 4000B2 de TAS, Koreasat 6A remplacera l’actuel satellite Koreasat 6. Il fournira des services fixes (FSS) et de radiodiffusion par satellite (BSS) à la Corée du Sud depuis son orbite géostationnaire, positionnée à 116° Est.

Le nouveau Koreasat jouera également un rôle clé dans l’amélioration de la précision et de la fiabilité de la localisation apportée par le système navigation par satellite KASS (Korea Augmentation Satellite System) grâce à l’emport d’une charge utile SBAS (Satellite-Based Augmentation System) additionnelle. Comparable au système européen EGNOS, KASS a été développé par Thales Alenia Space en partenariat avec l’Agence spatiale coréenne KARI. Le système de navigation par satellite coréen est par ailleurs entré en service opérationnel en fin d’année 2023.

Initialement opérationnel grâce au satellite géostationnaire MEASAT-3D, le système KASS sera complété par les services de Koreasat 6A, qui permettra d’améliorer les performances de positionnement fournies par les systèmes de navigation par satellite (GNSS) dans de nombreux secteurs, notamment dans la navigation aérienne. A terme, ces services seront étendus à d’autres applications telles que le transport terrestre et les services basés sur la localisation.

Pour Hervé Derrey, Pdg de TAS, ce lancement réussi “marque une nouvelle étape dans notre longue collaboration avec notre client KT SAT, déjà illustrée par le succès des satellites Koreasat 5, Koreasat 6, Koreasat 5A et Koreasat 7”.