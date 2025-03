Thales Alenia Space dans la mission NEO Surveyor de la NASA

Thales Alenia Space fournira des équipements de communication à la NASA pour la mission NEO Surveyor. L’objectif principal de cette mission de 5 ans est de renforcer les moyens de défense de notre planète contre les géocroiseurs, en particulier les astéroïdes et comètes situés dans un rayon de 50 millions de kilomètres l’orbite terrestre. NEO Surveyor implique le déploiement d’un télescope spatial infrarouge dont l’objectif est de détecter et caractériser au moins les deux tiers des géocroiseurs ayant un diamètre supérieur à 140 mètres, susceptibles d’infliger des dégâts significatifs en cas d’impact avec la Terre. (Photo NEO Surveyor ©NASA JPL)

Le télescope de la mission NEO Surveyor, gérée par le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA en Californie du Sud, sera placé au point de Lagrange L1 du système Terre-Soleil, une région située à 1,5 million de kilomètres de notre planète bénéficiant d’une grande stabilité gravitationnelle. Pendant cinq ans, le satellite observera le système solaire dans le spectre infrarouge, une lumière invisible pour l’œil humain et bloquée en partie par l’atmosphère terrestre.

Grâce à deux caméras thermiques fonctionnant dans des longueurs d’ondes différentes, le télescope sera capable de détecter les géocroiseurs, notamment les astéroïdes à la fois brillants et sombres, ces derniers étant les plus difficiles à trouver, et de fournir de précieuses informations quant à leurs dimensions, compositions, formes, mouvements et orbites.

Le contrat a été signé avec Ball Aerospace, maître d’œuvre industriel, pour la fourniture d’équipements de communication destinés à la mission NEO Surveyor de la NASA. Le constructeur de satellites dont le siège est à Cannes fournira des répéteurs en bande S, des modulateurs en bande K et des amplificateurs à tubes à ondes progressives (TWTA) en bande K pour le satellite NEO Surveyor. Produits sur les sites de TAS à Madrid (Espagne), Toulouse (France) et Charleroi (Belgique), les équipements permettront de transmettre à la Terre les télémesures du satellite et les images prises par le télescope spatial. Le lancement de cette mission de défense de notre planète est prévu en 2028.