Thales Alenia Space dans les transports commerciaux de l’espace

Un nouveau contrat pour Thales Alenia Space qui positionne le constructeur européen de satellites dans le développement d’un service commercial complet de transport de fret et de passagers dans l’espace. Ce contrat a été signé avec l’Agence spatiale européenne pour développer un véhicule cargo réutilisable en orbite basse. Pour TAS, il représente une avancée majeure pour garantir à l’Europe un accès durable à l’orbite basse terrestre (LEO). Le véhicule et l’infrastructure sol associée seront compatibles avec l’ambition future d’acheminer des équipages à bord de stations spatiales habitées en orbite basse, et de créer un service de transport de fret en direction et en provenance de la station spatiale cislunaire Gateway. (Photo Thales Alenia Space : le futur cargo spatial)

“LEO Cargo Return Service”

La première tranche contractuelle de 25 M€ qui a été signée porte sur la démonstration, d’ici 2028, d’un service complet de transport de fret en direction et en provenance de stations spatiales en orbite basse terrestre. Le développement de ce service logistique baptisé “LEO Cargo Return Service” sera cofinancé par Thales Alenia Space. En tant que maître d’œuvre, il développera ce service dans l’optique d’aboutir à la consolidation du business plan et à l’engagement préliminaire d’investisseurs et de clients potentiels. L’entreprise sera également responsable du développement initial du véhicule, en particulier des spécifications, des architectures, de la maturation technologique et des levées de risque.

La Phase 2 couvrira le développement approfondi du service et du véhicule, ainsi que l’exécution de la mission de démonstration. Cette dernière, prévue fin 2028, consistera à livrer du fret pressurisé à bord de la Station spatiale internationale (ISS) et à assurer son retour sur Terre en toute sécurité.

Ce programme, note TAS, intervient à un moment où le secteur de l’exploration spatiale connaît une évolution rapide, avec le lancement, par un large éventail d’acteurs institutionnels et commerciaux, de missions d’exploration de l’orbite basse terrestre, de la Lune et de Mars. Thales Alenia Space entend développer un service commercial complet de transport de fret et de passagers à la fois compétitif et flexible, qui marquera une rupture en termes d’innovation et d’efficacité, tout en confortant l’entreprise dans son rôle d’acteur majeur de la future économie spatiale.