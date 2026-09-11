Une étape décisive pour le site cannois du groupe ! A travers l’accord signé avec Eutelsat, il devient le fournisseur central des communications gouvernementales d’IRIS², la future constellation souveraine de l'Union européenne et bascule dans l’industrialisation du programme. Première tranche de 500 M€ au sein d’un contrat global de plus de 3 milliards d’euros.

La signature d'un nouvel accord entre Thales Alenia Space et Eutelsat marque une étape décisive pour le site cannois du groupe. Jusqu'ici partenaire technologique du programme IRIS², Thales Alenia Space devient désormais le fournisseur central des communications gouvernementales de la future constellation souveraine de l'Union européenne. L'accord, formalisé sous forme de lettre d'accord, porte sur les charges utiles numériques sécurisées des 330 satellites qui composeront l'orbite basse de la constellation, pour une première tranche d'environ 500 millions d'euros, au sein d'un contrat global qui pourrait dépasser 3 milliards d'euros.

Ce que Thales va fournir

La charge utile est l'élément du satellite qui assure sa mission opérationnelle : réception, traitement, routage et émission des communications. Thales Alenia Space doit ainsi livrer les équipements numériques et sécurisés embarqués permettant aux administrations, forces armées et acteurs critiques européens d'exploiter la constellation. Le partage industriel se répartit sur deux segments : la Layer One, 66 satellites en bande Ka dont la plateforme est assurée par Airbus Defence and Space, et la Layer Two, 264 satellites bi-bandes Ku/Ka construits sur une plateforme Aerospacelab.

Dans les deux cas, Thales Alenia Space fournit la charge utile gouvernementale sécurisée, soit 330 charges utiles au total, sur les 348 satellites que comptera à terme IRIS² une fois intégrés les 18 satellites d'orbite moyenne prévus vers 8 000 km d'altitude.

L'objectif du programme IRIS²

Porté par l'Union européenne, IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) vise à doter l'Europe d'une connectivité à très haut débit, résiliente et sécurisée, indépendante des réseaux terrestres et des constellations non européennes. Le programme cible en priorité les États membres, la défense, la protection civile, les infrastructures critiques, la gestion de crise ainsi que les sites isolés.

Les charges utiles développées par Thales doivent notamment permettre des communications sécurisées de bout en bout, un routage du trafic directement en orbite pour réduire les dépendances, une gestion active du brouillage, des liaisons optiques intersatellites, et une articulation avec des services commerciaux B2B sur la couche Ku/Ka.

Ce que l'accord apporte au site cannois

Pour Thales Alenia Space à Cannes, cet accord sécurise un programme de long terme dans des domaines à très forte valeur ajoutée : électronique de pointe, radiofréquences, logiciels embarqués, cybersécurité et traitement numérique des signaux. Il consolide la place de l'entreprise dans la chaîne industrielle européenne, aux côtés d'Airbus Defence and Space, d'Aerospacelab et d'Eutelsat, ce dernier pilotant le segment LEO au sein du consortium SpaceRISE.

Le calendrier annoncé prévoit les premiers lancements de la couche Ka à partir de 2029, puis ceux de la couche bi-bande Ku/Ka à partir de 2030, pour une exploitation commerciale complète de la composante Ku visée vers le milieu de 2032.

Une étape majeure, mais pas la fin du processus

Il s'agit d'une lettre d'accord, une étape contractuelle décisive, mais qui ne couvre pas nécessairement l'ensemble des commandes définitives détaillées satellite par satellite. Elle donne néanmoins à Thales Alenia Space une visibilité industrielle considérable, avec 330 charges utiles à produire, qualifier et livrer sur plusieurs années.

L'accord confirme surtout une orientation stratégique plus large : dans le spatial, la valeur ne se joue plus seulement au niveau du satellite lui-même, mais dans la maîtrise de ce qu'il transporte, données, chiffrement, réseaux, logiciels et sécurité des communications. C'est précisément ce segment stratégique que Thales Alenia Space verrouille aujourd'hui avec IRIS².