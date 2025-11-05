Thales Alenia Space : la famille Sentinel-1 désormais au complet dans l’espace

Un lancement à partir de la base de Kourou qui a été suivi dans les salles blanches de Thales Alenia Space à Cannes : celui de Sentinel-1D. Ce satellite d’observation de la Terre, fabriqué sous la maîtrise d’oeuvre de TAS, a été lancé hier avec succès. Avec lui en orbite, la famille Sentinel-1 est désormais au complet ! Dernier satellite de la mission du programme Copernicus, Sentinel-1D fournira des images radar essentielles à la compréhension du changement climatique et à la préservation de notre planète. (Photo Sentinel-1 © ESA).

Un large éventail d’applications pour la protection de notre planète

Sentinel-1D assurera la continuité et l’optimisation de la mission en orbite, en prolongeant l’exploitation du système pendant au moins sept ans, voire davantage, explique le constructeur cannois. Ce satellite fournira des images de la surface de la Terre, de jour comme de nuit et par tous les temps, au service d’un large éventail d’applications pour la protection de notre planète. Ces données cruciales permettront de surveiller les glissements de terrain, les zones de tremblement de terre, l’activité volcanique et les changements dans la calotte glaciaire. Elles fourniront également de précieuses informations pour le suivi de la déforestation, l’utilisation des ressources hydriques et le soutien à l’aide d’urgence et aux opérations de recherche et sauvetage lors de catastrophes naturelles.

Une innovation majeure et inédite

À l’instar de Sentinel-1C, Sentinel-1D emporte une charge utile AIS (système d’identification automatique) pour renforcer la sécurité maritime en améliorant la gestion du trafic, en prévenant les collisions et en surveillant les navires évoluant dans les zones sensibles. Il se distingue lui aussi par une innovation majeure et inédite : un mécanisme breveté permettant de séparer l’antenne radar de la plateforme du satellite lors de sa rentrée dans l’atmosphère à l’issue de sa durée de vie en service, afin de réduire la propagation de débris en orbite.

"Une nouvelle phase dans notre collaboration avec la Commission européenne et l’ESA"

“Notre expertise reconnue de longue date dans le développement de satellites d’observation radar de la Terre se retrouve à nouveau en orbite” a commenté Giampiero Di Paolo, Pdg adjoint et SVP des activités Observation, Exploration et Navigation de Thales Alenia Space. "Au fil des années, notre entreprise a démontré les capacités requises pour relever les défis technologiques relatifs à ce programme, en parfaite adéquation avec les objectifs de la politique environnementale de l’Europe. Il s’agit assurément d’une nouvelle phase dans notre collaboration avec la Commission européenne et l’ESA", a déclaré de son côté Hervé Derrey, Pdg de TAS.