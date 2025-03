Thales Alenia Space fournira au Japon un satellite reconfigurable en orbite

Thales Alenia Space construira un satellite de nouvelle génération reconfigurable en orbite pour le Japon. SKY Perfect JSAT, le plus grand opérateur de satellites d’Asie, et Thales Alenia Space viennent en effet de signer un contrat portant sur la fabrication de JSAT-31, un satellite basé sur la plateforme Space INSPIRE (INstant SPace In-orbit REconfiguration) de TAS. Fonctionnant sur les bandes de fréquences Ka et Ku, le satellite haut débit JSAT-31 offrira des services de connectivité à large bande au Japon, en Asie du Sud-Est, en Australie, en Nouvelle Zélande et dans les îles du Pacifique. (Photo DR : JSAT 31).

Le satellite le plus puissant à ce jour de la flotte de SKY Perfect JSAT

JSAT-31 sera le plus puissant de la flotte de SKY Perfect JSAT à ce jour. Son lancement est prévu en 2027. Ce sera le 31ème satellite acquis par SKY Perfect JSAT depuis JCSAT1, mais le premier commandé par cet opérateur à Thales Alenia Space. De plus, à partir de JSAT-31, l’opérateur rebaptisera tous ses nouveaux satellites “JSAT” en lieu et place de “JCSAT” et “Superbird”.

En tant que maître d’œuvre, Thales Alenia Space est responsable de la conception, de la fabrication, des tests et de la livraison au sol du satellite, ainsi que du segment sol et des services associés. Le futur satellite bénéficiera de la technologie Space INSPIRE, une solution ultra flexible et définie par logiciel permettant d’ajuster instantanément la capacité à la demande de connectivité à large bande et de maximiser l’utilisation des ressources du satellite. SKY Perfect JSAT capitalisera sur son extrême agilité pour offrir des services de communication premium tout au long de la durée de vie en service de JSAT-31.

"Le nec plus ultra en termes de vitesse, capacité, fiabilité..."

“SKY Perfect JSAT entend étoffer son offre globale en développant des services innovants de communications par satellite de prochaine génération incarnant le nec plus ultra en termes de vitesse, capacité, fiabilité, facilité d’utilisation et compétitivité tarifaire. Le nouveau satellite JSAT-31 jouera un rôle clé dans notre infrastructure, grâce à sa capacité de la classe des 50 Gbps et la flexibilité d’un satellite défini par logiciel “, a déclaré Eiichi Yonekura, Pdgl de SKY Perfect JSAT.

Pour Hervé Derrey, Pdg de TAS, "dans un contexte de marché en rapide mutation, marqué notamment par l’arrivée de nouveaux acteurs, JSAT-31 nous permettra de répondre aux besoins spécifiques de nos clients et à la demande des marchés en croissance, en particulier celui de la mobilité et du transport international”.