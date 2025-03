Thales Alenia Space : lancement réussi du satellite de télécommunications indonésien

Lancement réussi pour le satellite de télécommunications indonésien construit par Thales Alenia Space. Merah Putih-2, auparavant désigné Telkomsat HTS 113BT, a été mis en orbite par une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis Cape Canaveral, en Floride. Conçu pour renforcer l’infrastructure de connectivité à travers toute l’Indonésie, il soutiendra l’activité digitale en apportant une meilleure qualité de service à la société indonésienne. (Photo Merah Putih-2 © Thales Alenia Space/Alban Pichon : le satellite en cours de montage en salle blanche).

Basé sur la plateforme historique Spacebus 4000B2 de Thales Alenia Space, ce satellite, baptisé du nom des couleurs du drapeau national, délivrera une capacité de plus de 32 Gb/s. Le contrat de fabrication avait été signé en 2021 entre Thales Alenia Space, et le principal opérateur de services satellitaires indonésien, PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat), filiale d’une entreprise indonésienne de télécommunications digitales d’Etat.

En tant que maître d’œuvre du programme, Thales Alenia Space a géré la conception, la réalisation, les tests et la livraison au sol du satellite. De plus, l’entreprise a fourni le segment sol de contrôle et assuré la formation théorique et pratique des ingénieurs de Telkomsat, à la fois en France et en Indonésie, afin de les préparer à l’exploitation du satellite. TAS est par ailleurs responsable de la mise à poste et des tests du satellite en orbite, et fournira un soutien pendant les 15 années de sa durée de vie en service.

D’une masse au lancement de 4 tonnes, Merah Putih-2 fonctionnera en bandes C et Ku sur la position orbitale de 113° Est. “Ce programme a été mené à bien grâce à l’excellente collaboration que nous entretenons avec nos partenaires indonésiens, et qui fait suite au succès des satellites Palapa-D, Telkcom-3S et SATRIA, ainsi que de la charge utile du satellite Telkom 3, tous précieux pour réduire la fracture numérique en Indonésie” a commenté Marc-Henri Serre, Vice-Président Exécutif des activités Télécommunications de Thales Alenia Space.