Thales Alenia Space : nouveau contrat ESA pour ExoMars 2028

La mission européenne ExoMars va repartir, sans les Russes, grâce à un renforcement du rôle de Thales Alenia Space. Cette grande quête de vie sur Mars redémarre sous la supervision de l’Agence spatiale européenne (ESA) avec le soutien des agences spatiales italienne (ASI) et britannique (UKSA) et dans le cadre d’un partenariat renouvelé avec la NASA. L’invasion de l’Ukraine par la Russie (les Russes étant jusqu’alors l’un des partenaires du programme) lui avait donné un coup d’arrêt il y a un peu plus de deux ans. Le temps de reprendre le projet pour préserver les objectifs de la mission d’origine sans la coopération de la Russie. (Photo DR : le roler pour Mars).

Un contrat-cadre de 522 M€

Dans le contexte de cette relance, le constructeur cannois de satellites a annoncé un contrat avec l’ESA pour le développement du rover européen dédié à l’exploration de la Planète rouge. Divisé en différentes tranches, ce contrat-cadre se monte à 522 M€ et prévoit de poursuivre les activités essentielles à la réalisation de la mission ExoMars 2028. Il couvre le développement du module de rentrée, descente et atterrissage EDLM (Entry, Descent and Landing Module) et les activités de maintenance et mise à niveau des véhicules déjà fabriqués pour la mission de 2022.

Lancement de la Mission ExoMars fin 2028

La prochaine mission ExoMars sera lancée du Centre spatial Kennedy (KSC), en Floride, entre les mois d’octobre et décembre 2028. Elle aura pour but d’explorer la surface de Mars pour tenter de répondre à la question que se pose depuis longtemps l’humanité : y a-t-il eu un jour de la vie sur cette planète ? Le programme prévoit la fourniture d’un rover européen capable de se déplacer de façon autonome sur le sol martien. Ce véhicule, dont l’arrivée sur Mars est prévue en 2030 à l’issue d’un long voyage, sera équipé d’une foreuse développée par l'italien Leonardo (30% de la co-entreprise Thales Alenia Space), pour effectuer des carottages jusqu’à deux mètres de profondeur.

Trouver une preuve de vie sur la Planète Rouge

Les propriétés chimiques, physiques et biologiques des échantillons ainsi collectés seront analysées directement sur site par le mini-laboratoire embarqué ALD (Analytical Laboratory Drawer) développé par Thales Alenia Space. L’un des objectifs de la mission sera de détecter la présence d’éventuelles bactéries souterraines, vivantes ou fossilisées, qui seraient la preuve d’une vie existante ou antérieure sur la Planète Rouge.

Thales Alenia Space chef de file de l'exploration spatiale

“Du Soleil à Saturne et de Mercure à Vénus, en passant par Jupiter et Mars, nos solutions ont été de toutes les odyssées spatiales pour tenter de percer les secrets les mieux gardés de l’Univers”, a rappelé Hervé Derrey, Pdg de Thales Alenia Space. “Dans un futur proche, la Lune fera de nouveau parler d’elle avec les missions ARTEMIS II et III, et notre entreprise sera au premier rang de l’exploration lunaire habitée, en travaillant notamment sur le Module de service européen ESM du vaisseau Orion, la station orbitale cislunaire Gateway et les habitats lunaires polyvalents. Aujourd’hui, le contrat ExoMars 2028 renforce la position de Thales Alenia Space en tant que chef de file du domaine de l’exploration spatiale.”