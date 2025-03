Thales Alenia Space pilotera le projet de jumeau numérique de l’agriculture européenne

Un nouveau contrat pour Thales Alenia Space qui a signé avec l’Agence spatiale européenne (ESA) le pilotage du projet SaveCrops4EU. Ce composant pré-opérationnel de jumeau numérique, inscrit dans la stratégie Digital Twin Earth de l’ESA, vise à renforcer la résilience de l’agriculture face au changement climatique et à optimiser la gestion des ressources agricoles. (Photo Destination Earth Copyright ESA).

Les trois axes du jumeau numérique

Le jumeau numérique SaveCrops4EU reposera sur trois axes scientifiques majeurs. Le premier : la surveillance avancée, permettant une analyse en temps réel des conditions des cultures via des données satellitaires et des indicateurs agronomiques. Le second : la prévision des rendements, s'appuyant sur une modélisation hybride combinant données d’observation de la Terre et modèles de croissance des cultures pour estimer les productions à l’échelle régionale. Le troisième : les scénarios prospectifs intégrant différents stress abiotiques (sécheresse, chaleur) et stratégies de gestion (irrigation, fertilisation) à travers diverses simulations.

Le constructeur de satellites assurera l’intégration et la conception architecturale du jumeau numérique en combinant les différents modèles scientifiques aux données d’observation de la Terre et en garantissant que les résultats soient exploitables par les utilisateurs finaux. Une approche modulaire a été privilégiée pour couvrir un large éventail de cas d’usage où SaveCrops4EU pourra fournir des informations clés.

Un but ultime : créer une réplique numérique de la terre

Grâce à un ensemble innovant de modélisations du système terrestre, de sources de données variées et de technologies de pointe, les jumeaux numériques permettent à une grande variété d’utilisateurs d’étudier les effets du changement climatique sur les différentes composantes du système terrestre, et d’évaluer les stratégies possibles d’adaptation et d’atténuation. Plusieurs initiatives institutionnelles structurantes dans ce domaine existent en Europe, telles que Destination Earth (DestinE), financée par la Commission européenne, ou Digital Twin Earth (DTE) de l’ESA, financée par un grand nombre de ses états membres.

Le but ultime de ces initiatives est de créer une réplique numérique de la Terre afin de surveiller l’impact des activités humaines et naturelles sur notre planète, d’anticiper les phénomènes extrêmes, d’optimiser l’utilisation des ressources tout en minimisant l’empreinte environnementale et d’adapter les politiques climatiques en conséquence. En tant que programme de l’ESA, DTE est en parfaite synergie avec le programme DestinE et garantit que les jumeaux numériques pré-opérationnels développés puissent être intégrés dans un système opérationnel plus vaste, comme DestinE, afin d’en maximiser l’impact.

Des cas d’usage concrets pour une validation en conditions réelles

Afin de garantir la pertinence des développements technologiques, SaveCrops4EU sera testé à travers quatre cas d’usage en Belgique, Allemagne, Hongrie et Espagne. Ces validations en conditions réelles permettront d’évaluer la précision des modèles, leur capacité à anticiper les stress agricoles liés aux conditions climatiques et météorologiques, ainsi que leur impact sur les décisions des acteurs du secteur agricole.

SaveCrops4EU s’appuie sur les solutions existantes de la Plateforme Destination Earth et vise une interopérabilité maximale avec d’autres composants de jumeaux numériques. Son approche modulaire garantira une scalabilité future, facilitant l’intégration de nouveaux modèles et de nouvelles cultures. D’ici fin 2026, le projet ambitionne de fournir une solution pré-opérationnelle pour une gestion des cultures économiquement et écologiquement durable en Europe.

Un consortium européen d’excellence

Pour mener à bien le projet SaveCrops4EU, Thales Alenia Space a réuni un consortium d'entreprises européennes d'excellence, chacune apportant son expertise dans divers domaines complémentaires. Celui-ci inclut en particulier l'Institut luxembourgeois des sciences et technologies, responsable des aspects scientifique, ainsi que l'Université de Valence, experte en télédétection. Il rassemble également le Forschungszentrum Jülich, spécialiste des simulations en bio et géosciences, ainsi que le Centre wallon de recherche agronomique et CropOM, apportant leur expertise du secteur agricole.