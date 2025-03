Thales Alenia Space : un premier pas vers l’internet quantique du futur

Répondre par les technologies spatiales à la menace du grand casse de toutes les méthodes de chiffrement actuelles par l’informatique quantique : c’est l’objectif du projet QKD-GEO que lancent Thales Alenia Space, dont le siège est à Cannes, avec Hispasat en Espagne. Financé par l’Union européenne à hauteur de 103,5 millions d’euros et soutenu par le Secrétariat d’État espagnol aux Télécommunications, QKD-GEO vise au développement de la première capacité mondiale d’un système de distribution quantique de clés depuis l’orbite géostationnaire. Un projet présenté comme résolument d’avant-garde et unique en son genre puisqu’il n’existe actuellement aucun système de distribution quantique de clés au monde fonctionnant depuis cette orbite. (Photo Copyright_Thales Alenia Space_E. Briot).

Renforcer drastiquement la sécurité des communications

Cette technologie répond à la menace posée par l’informatique quantique, qui pourrait en théorie casser les méthodes de chiffrement actuelles. Grâce aux propriétés quantiques des photons, la distribution quantique de clés garantit une détection immédiate de toute interception, offrant ainsi un niveau de protection sans précédent pour les échanges de données sensibles (gouvernement, défense, banques, etc.). Il s’agira, avec le projet QKD-GEO de développer d’ici deux ans un prototype inédit de distribution quantique de clés (QKD) depuis l’orbite géostationnaire, afin de renforcer drastiquement la sécurité des communications.

Une avancée majeure par rapport aux liaisons terrestres

Le fait d’exploiter l’orbite géostationnaire à 36.786 km d’altitude, est-il expliqué, représente une avancée majeure par rapport aux liaisons terrestres ou sur d’autres orbites, permettant de couvrir de vastes distances sans nécessiter de multiples satellites ou des systèmes de poursuite complexes. Le projet inclut notamment des tests sur 140 km entre La Palma et Ténérife pour valider les équipements au sol et la charge utile en conditions réelles. Conçu sur 24 mois, QKD-GEO réunit un large consortium industriel, piloté par Thales Alenia Space en Espagne et rassemblant des partenaires européens tels que l’IAC, l’UPM et l’Université de Vigo.

Faire face à l'avènement de l'informatique quantique

Thales Alenia Space rappelle le contexte. L’avènement de l’informatique quantique va apporter une puissance de calcul radicalement supérieure à celle des ordinateurs classiques pour des problèmes spécifiques, tels que la décomposition en produit de facteurs premiers, ce qui constitue la base pour la cryptographie asymétrique actuelle. Cela va entraîner un changement de paradigme dans les communications sécurisées, car les pirates munis de ce type d’ordinateurs pourront déchiffrer les données codées en quelques secondes.

Premier pas vers l’internet quantique du futur

Face à cette menace, il est essentiel de développer un système capable d’envoyer des informations de façon suffisamment sécurisée dans des domaines tels que les communications gouvernementales (civiles et militaires), la gestion des infrastructures sensibles, l’ensemble des services économiques, environnementaux et technologiques connexes, ainsi que les grandes entreprises. Cette technologie représente également un premier pas vers l’internet quantique du futur, qui marquera lui aussi un bond en avant pour les communications globales.