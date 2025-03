Thales Alenia Space dans le programme Moonlight de l’ESA

Thales Alenia Space dans la conquête de la lune. Le constructeur de satellites cannois participe au programme de l’ESA (agence européenne de l’espace) Moonlight destiné à créer une constellation de satellites en orbite cislunaire pour offrir des services avancés de communication et navigation sur le sol lunaire et entre terre et lune. TAS a ainsi signé un contrat avec Telespazio (70% Leonardo, son partenaire et 30% Thales Alenia Space), portant sur la conception et le développement du segment spatial du système de navigation et de l’infrastructure de navigation par satellites destinés au programme LCNS (Lunar Communications and Navigation Services) Moonlight de l’Agence spatiale européenne (ESA). (Photo Moonlight ©Thales Alenia Space/Briot)

Ce programme permettra des alunissages précis et autonomes, ainsi qu’une mobilité sur le sol sélène, tout en facilitant des communications et transferts de données à haut débit et faible latence entre la Terre et la Lune. Cette infrastructure est de prime importance pour le retour et la présence durable de l’Homme sur la Lune, tout en optimisant l’efficacité opérationnelle et les coûts d’exploitation et d’utilisation.

Le 15 octobre 2024, Telespazio avait signé un contrat avec l’ESA pour accompagner le développement du programme LCNS. Ce projet fait appel à un consortium industriel d’entreprises spécialisées, Telespazio étant désigné maître d’œuvre et responsable du système dans son ensemble. Au sein de ce consortium, Thales Alenia Space est responsable de la conception et du développement du Système de navigation LCNS et de l’infrastructure de navigation par satellite.

Plus spécifiquement, en collaboration avec un réseau d’entreprises et d’universités italiennes et internationales, Thales Alenia Space est responsable de la conception, du développement et du déploiement de quatre satellites de navigation en orbite elliptique cislunaire. De plus, l’entreprise sera chargée de développer les éléments clés du segment de mission sur Terre et de superviser la phase complète de tests et de validation du premier système de navigation par satellite en orbite autour de la Lune.