Thales Alenia Space : les salariés cannois manifestent contre le redéploiement

Les salariés de Thales Alenia Space à Cannes ont de nouveau manifesté hier mardi 26 novembre pour protester contre le plan de redéploiement. Annoncé en mars, il menace 1.300 emplois, dont 330 suppressions à Cannes et 650 à Toulouse. Après des prises de parole à l’intérieur du site de Cannes-la-Bocca, plus de 200 salariés ont défilé en musique sur le bord de mer.

Bien que la direction affirme qu’il n’y aura pas de suppressions d’emplois ni de départs volontaires avec une redistribution des postes sur d’autres branches du groupe, les syndicats craignent une perte de compétences et dénoncent le recours à des sous-traitants. Le secteur spatial de Thales souffre certes d’une baisse de la demande pour les satellites européens de télécommunication, mais les employés soulignent une surcharge de travail jusqu’en 2026 et estiment les suppressions prématurées et contraires aux besoins réels.