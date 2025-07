Thales Alenia Space salue le lancement d'un nouveau Meteosat

C’est un nouveau satellite d’un programme emblématique de Thales Alenia Space à Cannes qui vient d’être mis en orbite. Le constructeur de satellites cannois a annoncé le succès du lancement à Cap Canaveral en Floride de MTGS-1, le premier satellite-sondeur atmosphérique du programme Meteosat Troisième Génération. Sa mission principale consistera à cartographier l’atmosphère terrestre en 3D dans le but d’assurer une meilleure surveillance de la qualité de l’air et des concentrations de gaz à effet de serre. Autant de points qui apparaissent de plus en plus fondamentaux à la lumière de la canicule traversée aujourd’hui. (Photo copyright ESA : une image du nouveau MTGS-1).

La combinaison de deux instruments pour améliorer les prévisions

Ce satellite emporte à son bord le tout premier sondeur infrarouge hyperspectral européen destiné à une orbite géostationnaire. Il permet de réaliser une cartographie 3D de l’atmosphère, en mesurant avec une grande précision la température et l’humidité selon la latitude, la longitude et l’altitude. Ces mesures permettront aux prévisionnistes de détecter en amont les signes avant-coureur de tempêtes et amélioreront en parallèle les modèles de prévision météorologique numérique.

MTG-S1 embarque également l’instrument Copernicus Sentinel 4, réalisé par Airbus Defence and Space et dédié à la surveillance de la qualité de l’air et des concentrations de gaz à effet de serre depuis l’espace. Cet instrument est doté d'un spectromètre ultraviolet, visible et proche de l'infrarouge. La combinaison de ces 2 instruments contribuera à l’amélioration des prévisions en matière de qualité de l'air, et fournira pléthore d’informations dont vont bénéficier les domaines de la santé publique, l'agriculture et la recherche scientifique.

Meteosat Troisième Génération : une constellation de six satellites

Le satellite MTG-S1 s’inscrit dans le cadre du programme Meteosat Troisième Génération (MTG), développé sous la maîtrise d’œuvre de Thales Alenia Space, pour le compte de l’Agence spatiale européenne (ESA) et de l’Organisation européenne pour l’exploitation des satellites météorologiques (EUMETSAT). Ce programme vise à garantir la continuité de la surveillance météorologique européenne au-delà de 2040. Il repose sur une constellation de six satellites, dont quatre satellites imageurs (MTG-I), construits par Thales Alenia Space, et deux satellites sondeurs atmosphériques (MTG-S), développés par OHB.

“La constellation Meteosat Troisième Génération va profondément transformer les capacités de prévision météorologique, en permettant une visualisation plus fréquente, plus précise et plus complète des phénomènes atmosphériques“, assure Bertrand Denis, Vice-Président des activités Observation, Science et Exploration de TAS. “Une fois l’ensemble des six satellites opérationnels en orbite, EUMETSAT bénéficiera de capacités de prévision parmi les plus performantes au monde.”