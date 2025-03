Thales Alenia Space salue le lancement réussi d’Ariane 6 et de son satellite CSO-3

Le succès du premier lancement commercial d’Ariane 6 est évidemment une bonne nouvelle pour l’Europe spatiale. C’est aussi une bonne nouvelle pour le satellite d’observation optique CSO-3 de Thales Alenia Space, un élément clé pour la défense européenne. Autant dire que le lancement de ce satellite d’observation militaire depuis le port spatial de l’Europe, en Guyane française, a été très suivi à Cannes. (Photo CSO © CNES)

Renforcer l'efficacité des opérations militaires

Emportant à son bord un instrument optique de très haute résolution réalisé par Thales Alenia Space, le satellite a été développé pour le compte de la Direction générale de l’armement (DGA) au profit du Commandement de l’Espace de l’armée de l’Air et de l’Espace, sous maîtrise d’ouvrage déléguée du CNES, et sous maîtrise d’œuvre d’Airbus Defence and Space.

Le système CSO est constitué de trois satellites à des fins de défense et de sécurité. Le trio est chargé de deux missions distinctes : la reconnaissance pour CSO-1 et CSO-3, et l’identification pour CSO-2 permettant d’atteindre un plus haut niveau de résolution et de précision d’analyse. Chaque satellite embarque un instrument optique de très haute résolution, véritable bijou technologique. Troisième et dernière composante du système CSO du programme d’armement français MUSIS (Multinational Space-based Imaging System for Surveillance, Reconnaissance, and Observation), le satellite CSO-3 augmentera la capacité de couverture et de revisite, renforçant ainsi l’efficacité des opérations militaires et les moyens d’anticipation en situation de crise.

L'instrument optique véritable coeur de la mission

Conçu pour répondre aux besoins les plus exigeants en matière de renseignement et de défense, CSO-3 est équipé d'un instrument de pointe développé par Thales Alenia Space. Véritable cœur de la mission, cet instrument offre une résolution exceptionnelle permettant une observation détaillée de la surface terrestre. Grâce à ses performances inégalées, il peut capter des images en extrême haute résolution, même dans des conditions de faible luminosité et de nuit grâce à ses capacités infrarouges. Les technologies avancées intégrées dans cet instrument incluent, entre autres, des systèmes optiques de dernière génération et des capteurs ultra-sensibles.

Comme pour les précédents satellites des familles Hélios 1, Hélios 2 et Pléiades, Thales Alenia Space a conçu des équipements stratégiques pour le système CSO, y compris les générateurs solaires, les systèmes de télémesure image à très haut débit ainsi que les modules de cryptage et de décryptage des données pour assurer la sécurité et la confidentialité des informations collectées. L’entreprise a également fourni les transpondeurs de télémétrie, de poursuite et de commande du système.

"Un événement majeur au cœur de la souveraineté spatiale française"

“Le lancement de CSO-3 est un évènement majeur au cœur de la souveraineté spatiale française aussi bien en matière de lancement que de capacité satellitaire. Son succès vient compléter un système qui place la France au meilleur rang mondial en termes de reconnaissance optique spatiale”, a déclaré Hervé Derrey, Pdg de Thales Alenia Space. “Ces savoir-faire uniques en Europe sont des compétences stratégiques démontrant notre capacité à répondre aux nouveaux enjeux de souveraineté français et européen”.