Thales Alenia Space : un second satellite télécom pour le Japon

Le constructeur cannois de satellites continue sur sa lancée de janvier, mois d'accélération dans lequel il avait signé quatre contrats. Thales Alenia Space a ainsi annoncé hier la signature d’un contrat de fabrication du satellite de télécommunications géostationnaire JSAT-32 avec SKY Perfect JSAT Corporation (SKY Perfect JSAT), le plus grand opérateur de satellites d’Asie. Opérant dans les bandes de fréquences Ka et Ku, JSAT-32 couvrira le Japon et les mers environnantes en offrant de nouveaux faisceaux étroits pour les applications de mobilité. Le montant du contrat n’a pas été dévoilé.

Ce nouveau contrat japonais fait suite à la signature en mai 2024, avec le même opérateur, d’un satellite haut débit JSAT-31 destiné à des services de connectivité à large bande au Japon, en Asie du Sud-Est, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans les îles du Pacifique. JSAT-31, en cours de fabrication, est considéré comme étant le plus puissant de la flotte de SKY Perfect JSAT à ce jour avec un lancement prévu en 2027. 31ème satellite acquis par SKY Perfect JSAT depuis JCSAT-1, c’est aussi le premier satellite qu’il a commandé à Thales Alenia Space.

Coup double. TAS fabriquera donc aussi le deuxième satellite de cette nouvelle famille. JSAT-32 permettra, à terme, d’assurer le relais des satellites de SKY Perfect JSAT qui délivrent actuellement des services de communication et de distribution au Japon. En tant que maître d’œuvre, Thales Alenia Space est responsable de la conception, de la fabrication, des tests et de la livraison du satellite jusqu’au pas de tir désigné. L’entreprise fournira également le segment sol associé.

D’une masse au lancement de 3,7 tonnes, JSAT-32 reposera sur la plateforme Spacebus 4000B2 de Thales Alenia Space, réputée pour sa robustesse, sa fiabilité et ses délais de commercialisation. Ce satellite, dont le lancement est prévu en 2027, sera conçu pour une durée de vie nominale en service de plus de 15 ans.

“L’achat de JSAT-32 s’inscrit dans le cadre de notre investissement stratégique et de notre plan de renouvellement satellitaire à long terme”, a déclaré Eiichi Yonekura, Pdg de SKY Perfect JSAT. “Grâce à une charge utile additionnelle en bande Ka, JSAT-32 nous permettra de mieux satisfaire la demande de mobilité en forte augmentation, y compris les besoins de sécurité nationale”. Hervé Derrey, Pdg de Thales Alenia Space, a salué de son côté ce nouveau contrat . Il "souligne un peu plus encore le succès de notre ligne de produits Spacebus 4000, robuste et éprouvée, qui totalise à ce jour 42 programmes de satellites, dont 16 basés sur la plateforme Spacebus 4000B2.”