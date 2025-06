Thales Alenia Space signe un contrat au Bourget pour LISA

Un nouveau contrat pour Thales Alenia Space dont le siège et l’un de ses sites phares sont à Cannes. D’un montant de 263 M€, il a été signé au salon du Bourget avec OHB, pour fournir des éléments clés de la mission LISA de l’Agence spatiale européenne (ESA). LISA sera le premier observatoire spatial capable de détecter et d’étudier les ondes gravitationnelles émises par les événements cosmiques violents. (Photo DR : LISA, une constellation de trois satellites distants de 2,5 millions de km).

LISA se présente comme une constellation de trois satellites distants chacun de 2,5 millions de km. Elle est chargée de détecter les plus infimes déformations de l’espace-temps produites par les ondes gravitationnelles générées par l’accélération d’objets massifs comme le prédisait la théorie de la relativité générale d’Albert Einstein, avec une sensibilité et dans une gamme de fréquences inaccessibles aux moyens de mesure terrestres. Le triplet de satellites doit être lancé en 2035 à bord d’Ariane 6.

Cette mission totalement inédite permettra aux scientifiques d’étudier les ondes gravitationnelles générées par de nombreux phénomènes célestes, de l’interaction d’étoiles compactes à la fusion de trous noirs supermassifs au centre des galaxies, mais aussi d’étendre notre horizon cosmique jusqu’à l’époque ayant précédé la formation des étoiles et des galaxies. Les satellites, explique TAS, doivent être conçus avec la plus grande méticulosité possible pour garantir qu’aucune force, en dehors de la géométrie de l’espace-temps lui-même, n’influence le mouvement des masses d’épreuve qu’ils abritent, de sorte que ces dernières soient en état de "chute libre" quasi parfaite sur les trajectoires de mesure par faisceau laser.

Thales Alenia Space fournira au maître d’œuvre, OHB System AG, plusieurs éléments clés de cette mission, dont l’avionique et le logiciel de contrôle des satellites, le système de télécommunications et le système de contrôle d’attitude et de compensation de traînée DFACS (Drag-Free and Attitude Control System). Ce dernier, essentiel à la mission, assurera le fonctionnement du système CAS (Constellation Acquisition System) en établissant et en maintenant les liaisons laser inter-satellites. Thales Alenia Space a également la responsabilité d’assurer l’environnement opérationnel exceptionnel de la charge utile en termes d’électromagnétisme, de rayonnement et de gravité propre, indispensable au succès de la mission.