Thales Alenia Space signe son quatrième contrat de janvier !

Un début d’année en fanfare pour Thales Alenia Space qui a annoncé hier jeudi 30 janvier un nouveau et gros contrat avec l’ESA, l’agence spatiale européenne. D’une valeur de 862 M€, il vise à développer et concevoir le module de descente LDE (Lunar Descent Element) dans le cadre de la mission Argonaut (programme Artemis). C’est pour le constructeur de satellites dont le siège est à Cannes, la quatrième commande qu’il signe en janvier. Elle vient s’ajouter à trois autres contrats engrangés ce mois, pour un montant global d’environ 600 M€ qui contribueront à alimenter le plan de charge de ses sites français mais également italiens et espagnols. (Photo © Thales Alenia Space/Briot).

Parmi ces trois précédents contrats de janvier figure celui signé en Italie avec l’ESA pour la réalisation du satellite destiné à la mission EnVision qui cherchera à percer les mystères de la planète Vénus. Une partie de ce contrat de 367 M€ ira notamment alimenter le site cannois du constructeur qui sera responsable du sous-système de contrôle d'attitude et d'orbite (AOCS) et de l'analyse d'aérofreinage.

En ce qui concerne le dernier contrat de janvier pour développer Argonaut, il portera sur la conception, le développement et la fourniture du module de descente LDE (Lunar Descent Element) pour la mission Argonaut de l’ESA, ainsi que sur la conception et l’intégration de la mission. Prévu au lancement à partir de 2030, Argonaut vise à transporter des éléments de structure et des instruments scientifiques sur le sol sélène. La première mission prévoit l’acheminement de charges utiles dédiées de navigation et de télécommunications, ainsi que d’un système de production et de stockage d’énergie pour permettre aux entreprises européennes d’explorer le pôle Sud de l’astre.

“L’attribution du contrat Argonaut fera date dans l’histoire de Thales Alenia Space” a salué dans un communiqué Hervé Derrey, le Pdg du groupe. "Grâce à ce véhicule spatial autonome et polyvalent, des tonnes de fret, incluant des rovers, des expériences scientifiques et bien plus encore, pourront être acheminées à destination du sol sélène. Cette nouvelle composante du programme Artemis jouera un rôle facilitateur dans le cadre des futures missions lunaires habitées de longue durée et sera cruciale pour renforcer l’autonomie de l’Europe dans l’exploration lunaire. La Lune servira d’avant-poste et de tremplin en vue de préparer des missions d’exploration habitées à destination de l’espace lointain, avec Mars comme prochaine étape.”