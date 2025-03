Thales Alenia Space dans la traque des émissions de CO2

Thales Alenia Space a signé un avenant au contrat CO2M, d’un montant de 88 millions d'euros, avec OHB System, maître d'oeuvre du segment spatial. Cet avenant prévoit le développement de la charge utile du troisième satellite de la mission Copernicus CO2M, en complément des charges utiles des deux premiers satellites de la mission, actuellement en cours d’intégration. (Vue artistique de Copernicus CO2M©OHB).

Copernicus est la composante d’observation de la Terre du programme spatial de l'Union européenne. Il fournit des informations précises, en temps utile, et facilement accessibles afin d’améliorer la gestion de l'environnement, comprendre et atténuer les effets du changement climatique et garantir la sécurité civile pour le bénéfice de tous les citoyens européens. La mission CO2M fait partie intégrante du programme Copernicus. Elle est développée par l’Agence spatiale européenne (ESA) avec un co-financement de l’Union Européenne et de l’ESA.

La signature de cet avenant marque une étape majeure dans la poursuite de la mission CO2M qui vise à développer une capacité européenne de mesure des gaz à effet de serre. Suite à l’obtention, en 2020, du contrat CO2M pour la réalisation des deux premiers satellites de cette mission, l’ESA a renouvelé sa confiance en OHB System et Thales Alenia Space pour fournir le troisième satellite et sa charge-utile. Ce satellite permettra de consolider les opérations de la constellation CO2M tout en augmentant la précision de mesure du CO2 grâce à une répétitivité accrue des acquisitions (supérieure à 3 fois par semaine aux latitudes européennes).

Les mesures atmosphériques réalisées par les satellites et combinées aux réseaux in situ, fourniront à l'Europe une capacité opérationnelle unique qui contribuera à la surveillance mondiale des émissions de CO2 fossile dont CO2M sera l’élément clé. Les émissions de CO2 fossile, c'est-à-dire les émissions de CO2 résultant des activités anthropiques, induisent une hausse de carbone exogène dans le système climatique, induisant un impact considérable sur le changement climatique, rappelle Thales Alenia Space.