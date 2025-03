Thales Alenia Space travaille à un jumeau numérique de prédiction d'inondation

C’est un problème auquel la Côte d’Azur est de plus en plus confrontée et sur lequel Thales Alenia Space travaille au Luxembourg. Le groupe, dont le siège social est à Cannes, dirige ainsi depuis le début 2023 une initiative visant à valider un concept de jumeau numérique de prédiction d’inondation. Placé dans le contexte de l’ambitieuse initiative Destination Earth (DestinE) de l’Union européenne, ce projet est financé par le Gouvernement du Luxembourg, par le biais d’un contrat de l’Agence spatiale européenne (ESA) au profit du Programme spatial national luxembourgeois LuxIMPULSE. (Photo DR).

Grâce à un ensemble innovant de modélisations du système terrestre, de sources de données et de technologies, des jumeaux numériques sont actuellement développés. Ils doivent permettre à une grande variété d’utilisateurs d’étudier les effets du changement climatique sur les différentes composantes du système terrestre, et d’évaluer les stratégies possibles d’adaptation et d’atténuation.

L’objectif ultime reste aussi de créer un modèle numérique de la Terre qui servira à surveiller les effets de l’activité naturelle et humaine sur notre planète, anticiper les phénomènes extrêmes et adapter en conséquence les politiques climatiques. L’initiative nationale menée par Thales Alenia Space au Luxembourg pourrait in fine y contribuer en intégrant une nouvelle composante régionale au programme DTE (Digital Twin Earth) de l’ESA pour la prédiction des inondations.

Elle porte en tout cas beaucoup d’espoir. “Les jumeaux numériques de la Terre vont révolutionner la manière dont nous prédisons et gérons les catastrophes naturelles et le changement climatique” estime ainsi Alessandro Grasso, Chef de projet Observation de la Terre à la LSA, l’Agence spatiale luxembourgeoise.