Thales Alenia Space : trois nouveaux contrats en trois jours

Thales Alenia Space, qui fait face actuellement à une nette diminution des commandes de satellites de télécommunications, continue cependant d’engranger de nouveaux contrats auprès de l’ESA, l’agence spatiale européenne. Le constructeur de satellites cannois vient ainsi d’annoncer dans les trois derniers jours, la signature de trois contrats pour un montant total de 352 M€. (Photo copyright-Thales-Alenia-Space_E.Briot : le Lunar View, qui assurera le ravitaillement, sera nettement plus grand).

Lundi : augmenter la taille du Lunar View

Lundi c’est un avenant au contrat lié à la future station spatiale cislunaire Gateway qui a été annoncé. Il porte sur le développement du module de communication et de ravitaillement ESPRIT destiné cette station. Cet avenant, d’un montant de 164 M€, prévoit une extension ainsi qu’une optimisation du module ESPRIT dont TAS en France est le maître d’œuvre, en collaboration avec OHB, aux côtés de TAS en Italie et au Royaume-Uni. Le contrat initial s’élevait à 296,5 M€.

Le module ESPRIT se compose de deux principaux éléments : le premier, nommé Lunar Link, assurera les communications entre la station spatiale et la Lune. Le second, Lunar View, alimentera la station en xénon et en ergols chimiques pour prolonger sa durée de vie. Ce dernier est doté d’un volume pressurisé, équipé de six larges fenêtres offrant une vue à 360° sur l’extérieur de la station et la Lune, et comprend un espace logistique pour le stockage de fret et de ravitaillement destinés à l’équipage.

L’avenant au contrat ESPRIT prévoit une augmentation significative de la taille de Lunar View qui affichera désormais un diamètre de 4,6 mètres pour une longueur de 6,4 mètres et une masse totale de 10 tonnes (contre 3,4 mètres, 3 mètres et 6 tonnes initialement). Cette évolution permettra entre autres, de disposer d’une plus grande capacité de stockage (6.5 m3 ) en orbite et d’embarquer jusqu’à 1,5 tonne de cargo au moment du lancement, réduisant ainsi le nombre de vols logistiques nécessaires au ravitaillement de la station cislunaire.



Mardi : deux instruments radar pour la nouvelle mission Harmony

Thales Alenia Space a signé mardi avec OHB un contrat de 81 M€ pour le développement de deux instruments radar destinés à la nouvelle mission Harmony, la 10ème du programme Earth Explorer de l’ESA. Fort Fort de son expérience des satellites d’observation radar de la Terre, TAS prendra la tête d’un consortium industriel européen chargé de concevoir, développer et valider les instruments SAR (radar à synthèse d'ouverture) en bande C, et sera également responsable de l’électronique numérique en bande C et des tuiles d’antenne qui équiperont les deux satellites Harmony. Le lancement est programmé d'ici à 2029 à bord du lanceur italien Vega-C.

Mercredi : 6 satellites radar supplémentaires pour la constellation d’observation de la Terre IRIDE

Mercredi, c’est un troisième contrat qui a été annoncé. L’ESA a commandé 6 satellites radar supplémentaires pour la constellation d’observation de la Terre IRIDE (107 M€). Les satellites de ce nouveau lot seront basés sur la plateforme innovante et évolutive NIMBUS (New Italian Micro Bus). Ce nouveau contrat permet à Thales Alenia Space de renforcer ses capacités de conception et production de satellites innovants et flexibles d’observation. IRIDE offrira des moyens d’observation duale de la Terre pour surveiller l’Europe tout entière et l’Italie en particulier depuis l’espace. En vertu de ce nouveau contrat, Thales Alenia Space fabriquera au total 13 satellites de cette constellation.