Thales Alenia Space : un départ d’Euclid sous haute attention

Chez Thales Alenia Space, où les collaborateurs les considèrent comme leurs bébés, leur sortie tient toujours de l’événement. C’était le cas mardi pour le départ d’Euclid pour le port de Savone en Italie où il a été chargé sur un bateau pour traverser ensuite l’Atlantique et s’acheminer sur le site de lancement de Cap Canaveral, en Floride. Un gros bébé (4,5 m de longueur pour un poids de 2 tonnes), sur un gros camion qui a franchi la porte de sortie du constructeur de satellites à l’issue d’un programme intensif de tests environnementaux et mécaniques.

Plongé dans un environnement d'azote

“Ces derniers mois, nous nous sommes concentrés sur les tests sous vide thermique ainsi que sur les tests mécaniques et de compatibilité électromagnétique” a expliqué Ezio Ciancietta, Responsable adjoint du projet pour la campagne de tests et de lancement. “Le principal challenge a été de réaliser ces essais dans les temps, tout en nous adaptant à des changements imposés par la partie lanceur. Les exigences de performance de ce programme sont si élevées que chaque détail est un défi en soi."

Pour sa sortie, comme la relevé Laurent Sanna, Responsable système pour les activités d’Assemblage, d’Intégration et de Tests, “le satellite a été placé à l’intérieur d’un conteneur qui doit être maintenu à température constante et plongé dans un environnement d’azote pour conserver des conditions de salle blanche. Il est également hermétiquement scellé pour éviter tout contact avec l’extérieur”.

“Avant le départ du satellite, nous avons réalisé d’ultimes vérifications de maintenance et un test général d’étanchéité. Nous transporterons également plus d’azote qu’il n’en faut, ainsi que d’autres servitudes, afin de pallier d’éventuels aléas pendant la traversée.”

La première carte 3D de l'univers

Il faut dire que Euclid est un satellite hors du commun. Il dressera la toute première carte 3D de l’Univers, en prenant le temps comme troisième dimension. Il sondera des milliards de galaxies sur une échelle de temps de plus de 10 milliards d’années-lumière, soit plus d’un tiers de la voûte céleste, afin de nous aider à mieux connaître et comprendre le cosmos. Il mérite aussi tous les soins et ce voyage sous haute surveillance. Trois collaborateurs l’accompagneront d’ailleurs avec le conteneur pour s’assurer que tout va bien et intervenir si nécessaire.

Voir également l’article de WTM (24-02-2023) : "Cannes : le satellite Euclid se prépare pour une nouvelle aventure spatiale"

Photo DR : Euclid dans une des salles blanches cannoises.