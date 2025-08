Thales Alenia Space voit s’échapper son contrat du siècle

Mauvaise nouvelle pour Thales Alenia Space, le constructeur cannois de satellites, qui voit s’échapper le méga contrat de la constellation de satellites en orbite basse, Lightspeed. D’un montant de 3 milliards de dollars, ce contrat historique avait été signé en février 2021 avec l’opérateur canadien Telesat pour une constellation de 298 satellites permettant de proposer à une clientèle professionnelle des services de télécommunications mobiles à haut débit et faible latence sur toute la surface du globe. (Photo DR).

En panne de financement, le projet d’une constellation du type de Starlink (SpaceX), Kuiper (Amazon) ou OneWeb avait pris du retard. Avec un revirement vendredi dernier. Dans un communiqué, Telesat a annoncé sa décision de sélectionner son compatriote MDA en tant que maître d’oeuvre d’une constellation modifiée et retaillée sur 198 satellites. Le quotidien Les Echos, explique que l’opérateur canadien compte sur les dernières évolutions technologiques pour réduire la taille des satellites ainsi que leur nombre et alléger ainsi la facture globale de 2 milliards de dollars.

Initialement de 5 milliards de dollars, l’investissement total pour l'ensemble des infrastructures et les lancements passe du même coup à un peu plus de 3 milliards et a trouvé un financement grâce à l’apport de près de 2 milliards de dollars de fonds publics canadiens. Les premiers lancements sont prévus en 2026 pour une couverture mondiale qui débuterait en 2027. TAS, toujours selon Les Echos, a déclaré “prendre acte de la décision”, ajoutant que son offre avait expiré “depuis un certain temps”.