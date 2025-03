“The Substance” : primé à Cannes et aux Golden Globes

Parmi les films primés au dernier Festival de Cannes, il n’y a pas qu’“Emilia Perez” qui a également triomphé aux Golden Globes le 6 janvier dernier. Autre film primé en mai 2024 à Cannes (Prix du scénario), “The Substance” a été lui aussi salué à Los Angeles. Son actrice principale, Demi Moore a reçu le Golden Globe 2025 de la meilleure actrice. Réalisé par Coralie Fargeat, “The Substance” ne met pas seulement à l'honneur le cinéma français, mais également toute la Côte d’Azur. Le film a été tourné en 2022 à Cannes principalement ainsi que dans d’autres communes des Alpes-Maritimes (Antibes, Carros et Saint-Laurent-du-Var).

Un succès à Hollywood qui réjouit le maire de Cannes, David Lisnard. Il a rappelé qu’“avec son cadre unique, entre le massif de l’Estérel, le Suquet et la baie de Cannes, la ville offre un décor naturel privilégié pour les productions audiovisuelles”. En témoignent 353 jours de tournage (sur les 365 jours de 2024) pour des longs-métrages (“Nouvelle Vague”, “Les immortelles”) et des séries (“Carpe Diem”, “Alice Nevers, le juge est une femme”, ou encore “Néro” et “Qui sème le vent” pour Netflix).