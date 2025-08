Théâtre : première ce soir à Saint-Philippe pour "Sophia en Scène"

Du théâtre, ce soir jeudi 11 mai et demain vendredi 12 mai, sur l’esplanade Saint-Philippe, à Sophia Antipolis avec “Sophia en scène”, le pre­mier festival de théâtre de la technopole. Il est organisé par l'association des commer­çants de Biot-Saint Philippe, avec le soutien de la mairie. Deux spectacles sont au programme. Ce soir, jeudi à 18h30, “Entre le jour et la nuit”, une comédie autour de la cohabitation de deux clochardes que tout oppose. Demain, vendredi 18h30, du théâtre d'improvisation avec la compagnie de l’Art Scènes (Valbonne) et les lapins de l’association antiboise d’improvisation. Gratuit. Restauration possible sur place.