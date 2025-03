TidyUp Technologies célèbre à Viva Technology ses 2 ans et sa version standard

Elle était présente à Viva Technology pour son premier anniversaire. Elle fêtera également cette année son second anniversaire au coeur de la grand-messe parisienne des technologies. La startup TidyUp Technologies a été une nouvelle fois sélectionnée par la Région Sud et fait partie des 37 startups régionales (dont 13 azuréennes) qui seront accompagnées par Rising Sud pour présenter leurs innovations dans le Pavillon de la Région Sud du 22 au 24 mai prochains. Après avoir débuté ses développements en octobre 2022, la Jeune Entreprise Innovante (JEI) était venue à Viva Technology 2023 avec la version Béta de sa solution de classement et rangement. Sur Viva Technology 2024, c’est une version finale, TidyUp Standard, officiellement lancée ces dernières semaines, qui est présentée à la sphère BtoB et BtoG. (Photo DR).

Basée sur l’Intelligence Artificielle, cette solution SaaS de visualisation et de rangement du patrimoine documentaire permet aux petites et moyennes organisations de mieux contrôler leurs fichiers, ainsi que de gagner en efficacité et en performance au quotidien. C’est une nouvelle approche de l’accès et de la gestion de l’information au sein des organisations qui est ainsi proposée. Grâce à ce Smart Assistant, TidyUp partagera également à Vivatech, au-delà de la gestion intelligente de l’information, ses innovations pour la sobriété digitale avec des fonctionnalités d’identification des doublons/triplons et réduction de l’empreinte carbone du patrimoine documentaire.

Fondée en mai 2022, TidyUp Technologies se présente avant tout comme une équipe avec 7 associés fondateurs aguerris et complémentaires qui cherchent à apporter une solution concrète aux problèmes rencontrés au quotidien par tous les utilisateurs d’outils informatiques. La startup, installée au BusinessbPôle dans la pépinière d’entreprises de Sophia Antipolis, s’est structurée à l’occasion de plusieurs tours de financement avec l’arrivée de nouveaux actionnaires qui ont apporté expériences et réseaux. Elle s'est intégrée également dans l'écosystème de l'innovation de la technopole (Sophia Club Entreprises, Telecom Valley, Pôle SCS, French Tech Côte d’Azur...). Pour Léonard Cox, co-fondateur et CEO, “participer à un évènement tel que VivaTech nous permet toujours de grandir en saisissant de nouvelles opportunités”. Bon anniversaire à Vivatech !