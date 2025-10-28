Top 100 du Choiseul Sud : flash sur la nouvelle génération de dirigeant(e)s azuréens

C’est un bel aperçu de la nouvelle génération de dirigeants prometteurs des Alpes-Maritimes. Elle vient d’être dévoilée avec l’édition 2025 du classement Choiseul Sud, sortie il y a quelques jours. On y découvre plusieurs nouveaux profils issus de l’écosystème tech, santé et industrie de la Côte d’Azur. Ce palmarès, reconnu comme l’un des baromètres de l’émergence entrepreneuriale régionale pour les leaders de moins de 40 ans, reflète aussi des évolutions marquantes dans les profils et secteurs valorisés cette année. (Photo DR).

La nouvelle génération startup en émergence

Pour les Alpes-Maritimes, très présentes dans ce classement (38 azuréens parmi les 100), la mise en avant de Pierre Ippolito (Groupe Ippolito), 6ème l’an dernier et deuxième cette année, confirme la vitalité des ETI familiales azuréennes et leur capacité à se renouveler. Dans la sélection, on retrouve également des profils à la tête d’entreprises familiales emblématiques, de scale-up, mais aussi de jeunes dirigeants institutionnels et associatifs.​

Parmi quelques-unes des figures émergentes ou nouvellement classées issues du département figurent la nouvelle génération startup avec Justine Lipuma de Mycophyto (agriculture durable), Chloé Lepeltier-Letitre de Connectica Sécurité (sécurisation numérique), Gaël Lededantec d’Akidaia (contrôle d’accès mobile), Jean-Charles Chemin de Legapass (transmission patrimoniale et protection numérique), Manuel Pariente de Pulse audition (lunettes auditives) ou encore Blanche Duncombe de La Pousseraie (nouveaux modèles d’agriculture).

Les grandes tendances azuréennes du classement 2025

Quelques changements de tendance sont aussi à noter. La première, une montée en puissance de la tech et de la nouvelle économie. Le classement accorde une place de plus en plus importante aux fondateurs de startups numériques, biotechnologiques, IA ou cybersécurité, montrant l’emprise croissante de ces filières dans la transformation régionale.​ La seconde : une féminisation accrue. Le nombre de femmes dirigeantes distinguées progresse nettement, reflet d’un tissu entrepreneurial local où la parité avance concrètement, tant dans la santé, l’éducation, le sport que dans la tech.​

La troisième tient dans la diversité sectorielle. Outre les entreprises “traditionnelles” et industrielles, le palmarès 2025 valorise fortement les nouveaux modèles en agrotech, santé connectée, services à impact, innovation sociale et environnementale.​ Une quatrième tendance aussi : la levée d’une génération de jeunes dirigeants ancrée et engagée. Le comité Choiseul souligne le double critère de réussite professionnelle et d’attachement au territoire, avec des dirigeants qui investissent, rayonnent, et s’impliquent localement pour faire progresser la Côte d’Azur et la Région Sud.​

Les leaders économiques azuréens de demain

Voici les leaders économiques azuréens de demain dans le Top Cent de Choiseul Sud.

2 - Pierre Ippolito , 37 ans, Président Groupe Ippolito

, 37 ans, Président Groupe Ippolito 3 - Morgane Charnier , 39 ans, Directrice générale Mutuelles du Soleil

, 39 ans, Directrice générale Mutuelles du Soleil 7 - Justine Lipuma , 37 ans, Co-fondatrice et Pdg Mycophyto

, 37 ans, Co-fondatrice et Pdg Mycophyto 9 - Laurent Deveau , 40 ans, Pdg du groupe Deveau (propreté et services associés)

, 40 ans, Pdg du groupe Deveau (propreté et services associés) 12 - Fabien Giausseran (36 ans), Directeur régional adjoint pour l’Asie du Nord Villa Blu by Robertet

(36 ans), Directeur régional adjoint pour l’Asie du Nord Villa Blu by Robertet 23 - Jean-Sébastien Martinez , 39 ans, Directeur général Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur.

, 39 ans, Directeur général Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur. 34 - Louis Bonifassi, 32 ans, co-dirigeant Metis (Nice, boulangerie-pâtisserie)

32 ans, co-dirigeant Metis (Nice, boulangerie-pâtisserie) 36 - Chloé Lepeltier Lepitre , 39 ans, Fondatrice et Directrice générale Connectica Sécurité

, 39 ans, Fondatrice et Directrice générale Connectica Sécurité 41 - Matthieu Garotta , 38 ans, Directeur de Riviera Realisation (promoteur immobilier familial indépendant).

, 38 ans, Directeur de Riviera Realisation (promoteur immobilier familial indépendant). 43 - Alban Grolleau , 38 ans, Gérant Aktisea (cabinet spécialisé dans l'animation des politiques handicap des entreprises à Nice).

, 38 ans, Gérant Aktisea (cabinet spécialisé dans l'animation des politiques handicap des entreprises à Nice). 52 - Adrien Sfecci , 40 ans, Président Groupe Sfecci - Orsteel et Eclaix (Contes, près de Nice)

, 40 ans, Président Groupe Sfecci - Orsteel et Eclaix (Contes, près de Nice) 53 - José Ammendola , 37 ans, Directeur général SICTIAM / Maison de l’Intelligence Artificielle.

, 37 ans, Directeur général SICTIAM / Maison de l’Intelligence Artificielle. 55- Richard Mazigh , 30 ans, Directeur général Airton (climatiseurs, Nice).

, 30 ans, Directeur général Airton (climatiseurs, Nice). 62 - Charlotte Dupont , 39 ans, Directrice générale et co-fondatrice de Bioceanor (Sophia Antipolis)

, 39 ans, Directrice générale et co-fondatrice de Bioceanor (Sophia Antipolis) 64 - Gaël Lededantec , 40 ans, Pdg Akidaia (Nice, contrôle d'accès)

, 40 ans, Pdg Akidaia (Nice, contrôle d'accès) 71 - Paul-Emmanuel Guinard, 34 ans, co-fondateur et Directeur général de Nolt (équipementier de sport éco-responsable et circulaire, Nice).

34 ans, co-fondateur et Directeur général de Nolt (équipementier de sport éco-responsable et circulaire, Nice). 75 - Jean-Charles Chemin , 39 ans, Président de Legapass (Nice).

, 39 ans, Président de Legapass (Nice). 77 - Benjamin Seror , 38 ans, Directeur de cabinet de l’Université Côte d’Azur et Directeur général de sa Fondation Université Côté d’Azur.

, 38 ans, Directeur de cabinet de l’Université Côte d’Azur et Directeur général de sa Fondation Université Côté d’Azur. 79 - Julie Meunier , 38 ans, fondatrice de Les Franjynes (prothèses capillaires partielles, Nice).

, 38 ans, fondatrice de Les Franjynes (prothèses capillaires partielles, Nice). 81 - Manuel Pariente , 32 ans, Audio&AI R&D Manager Pulse Audition (Sophia Antipolis)

, 32 ans, Audio&AI R&D Manager Pulse Audition (Sophia Antipolis) 83 - Maguelone Barthe-Deltort-Linotte , 37ans, Coordinatrice de la mission UNOC Ville de Nice, Métropole Nice Côte d’Azur.

, 37ans, Coordinatrice de la mission UNOC Ville de Nice, Métropole Nice Côte d’Azur. 85 - Vincent Le Guélaff , 39 ans, Directeur Maison Options (location de matériel pour réception, Nice).

, 39 ans, Directeur Maison Options (location de matériel pour réception, Nice). 87 - Ambre Saurat , 35 ans. Pdg de Smart & Connective.

, 35 ans. Pdg de Smart & Connective. 89 - Blanche Duncombe , 34 ans, Co-fondatrice La Pousseraie (fermes urbaines, Nice)

, 34 ans, Co-fondatrice La Pousseraie (fermes urbaines, Nice) 90 - Lucile Bufarull , 38 ans, Gérante et Fondatrice Pôle Domicile (aide à domicile, Nice).

, 38 ans, Gérante et Fondatrice Pôle Domicile (aide à domicile, Nice). 91 - Camille Frasca , 33 ans, Directrice des Musées et responsable des affaires culturelles La Citadelle Villefranche-sur-mer.

, 33 ans, Directrice des Musées et responsable des affaires culturelles La Citadelle Villefranche-sur-mer. 96 - Stanislas Lepeltier , 34 ans, Pdg Europliage (Saint-Laurent-du-Var).

, 34 ans, Pdg Europliage (Saint-Laurent-du-Var). 98 - Doriane Mollaret , 34 ans, Co-fondatrice et Membre du Conseil de Surveillance Bitsa (cartes prépayées Visa crypto, Nice).

, 34 ans, Co-fondatrice et Membre du Conseil de Surveillance Bitsa (cartes prépayées Visa crypto, Nice). 100 - Lucie Monticelli, 33 ans, Co-fondatrice et CTO Evolutive Agronomy (Sophia Antipolis).

Voir le Top 100 complet de Choiseul SUD