TOP 500 Génération Entrepreneurs : l’économie azuréenne réinvestit l’AzurArena

C'était une première l'an dernier. Un succès. Le palmarès 2026 du TOP 500 des entreprises de la Côte d’Azur, piloté par Tribune Côte d’Azur et l’UPE06, sera dévoilé de nouveau à l'AzurArena d'Antibes le 25 novembre. La promesse d'une soirée économique et dynamique aux couleurs des Sharks et du basket.

Pour la deuxième année consécutive, la scène économique azuréenne investit l’AzurArena d’Antibes, antre des Sharks, pour "TOP 500, Génération Entrepreneurs". Co-organisé par Tribune Côte d’Azur et l’UPE06, ce rendez-vous donné mercredi 25 novembre célèbre l’audace et l’impact des entrepreneurs du territoire tout en dévoilant le palmarès 2026 du TOP 500 des entreprises de la Côte d’Azur. La soirée débutera à 18h30 par une conférence d’Aïna Queiroz, conférencière et autrice spécialiste du biomimétisme comportemental. Passée par la biologie moléculaire végétale au CNRS puis par dix années de R&D et d’innovation dans de grands groupes, elle montrera comment le vivant peut inspirer de nouvelles façons d’organiser le travail et les dynamiques collectives. Un Trophée Impact distinguera ensuite une entreprise azuréenne pour ses engagements humains et sociétaux : parité, inclusion intergénérationnelle, intégration du handicap, insertion professionnelle et labels exigeants.

À 19h30, la cérémonie des trophées se jouera selon les codes du basket, animée par Isabelle Auzias, rédactrice en chef de Tribuca, et Fabien Hill, voix des Sharks. Quatre quart-temps récompenseront tour à tour la performance à l’international, la stratégie conjuguant ancrage local et ambitions globales, le meilleur espoir du classement et le coup de cœur de l’UPE06. Une prolongation consacrera enfin le "MVP" de l’économie azuréenne (le "Most Valuable Player"), une success story intergénérationnelle devenue référence nationale. Un cocktail networking prolongera la soirée à partir de 20h30.