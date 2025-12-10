Top 500 Génération Entrepreneurs : une première chez les Sharks d’Antibes

Les plus belles entreprises de la Côte à l’Azur Arena, dans l’antre des Sharks à Antibes : c’est une connexion sport-entreprise qu’ont proposé lundi soir le magazine Tribune Côte d’Azur et l’UPE 06 avec la première édition du “Top 500 Génération Entrepreneurs” organisé pour la sortie du Palmarès 2025 des 500 premières entreprises de la Côte d’Azur. Un podium avait été installé sur le parquet des basketteurs et la soirée a été orchestrée comme un match de gala avec, entre conférence et remises de prix, les pom-pom girls, les virevoltes de la mascotte Sharky et même une partie de l’équipe première venue saluer l’assistance. Un format tonique pour mettre en valeur les entrepreneurs qui font bouger le territoire. (Photo DR : Jean Mane transmet à sa fille Samantha le trophée que lui a remis Jean Leonetti).

Côté conférence le cap était placé RSE avec un intervenant de marque : Thomas Breuzard, qui dirige Norsys, une ESN (Entreprise de Services Numériques) présente à Sophia Antipolis, et connue comme une “permaentreprise”. Sur le thème “Découvrez la permaentreprise : comment concilier performance économique et limites planétaires”, il a pu développer ce concept, interrogé par un autre expert en la matière, Olivier Bret, un entrepreneur azuréen mobilisé pour la transition écologique.

La permaentreprise ? Un modèle de développement d’entreprise inspiré de la permaculture a expliqué Thomas Breuzard. Sa finalité est de produire de manière efficace et utile aux humains, sans nuire à la planète, en faisant un usage sobre voire régénératif des ressources, et en partageant les richesses. Outre d’être respectueuse de la planète, la pratique permet entre autres d’améliorer le bien-être au travail, de donner du sens à l’activité, d’assurer une bonne dynamique collective, autant d’éléments qui se traduisent par la fidélisation des collaborateurs et un “turn over” beaucoup plus faible que celui enregistré dans le monde des ESN. Norsys, dans ses préoccupations environnementales, est même allé jusqu’à placer la nature dans son conseil d’administration à travers une personnalité externe disposant d’un droit de véto. Une première mondiale.

Côté remise de prix, un moment d’exception avec un passage de relais : Jean Mane, qui transmet à sa fille Samantha, qui a pris la présidence du groupe en début d’année, le trophée de l’entreprise leader que lui a remis Jean Leonetti, président de la CASA. Mane tient depuis des années la tête du classement en termes de chiffre d’affaires (le cap de 2 milliards d’euros en vue cette année) et peut-être considéré comme hors concours. Mais, suite à ce passage de flambeau à la 5ème génération familiale, ce trophée du leader lui a été de nouveau attribué.

D’autres trophées ont été remis au cours de la soirée :

RSE / Transition écologique : MMV - Fabienne Carrasco

Performance : SOS Oxygene - Luc Pastorel

Stratégie : ABIOXIR - Christophe Defer

Meilleur espoir : TSE, énergie de confiance - Pierre-Yves Lambert (DG) & Mathieu Debonnet (Président cofondateur) qui étaient représentés par Jean-Edouard Allard, le directeur financier

Coup de cœur UPE06 : Super U Caucade - Clément Bourassin

Quant au Top 10 du classement des 500, il reste stable, à quelques légères différences de place. Pour 2025 le premier est donc Mane, suivi de Virbac (2è), GSF Group (3è), Amadeus (4è), Vinci Autoroutes groupe Escota (5è), Robertet (6è), CapFun Pierre Houet Associés (7è), SOS Oxygène (8è), Kone (9è) et Crédit Agricole PCA (10è).