Top Marques Monaco fête ses 20 ans de supercars

Baptisé par le New York Times “salon de l’automobile le plus exclusif au monde”, Top Marques Monaco fête son 20ème anniversaire cette année, du 7 au 11 mai au Grimaldi Forum. Pour cette édition anniversaire, ce salon, devenu une référence dans les modèles du supercar, accueillera également , en plus des motos de luxe, montres prestigieuses et bijoux raffinés des éditions précédentes, une présentation de superboats sur l’esplanade du Grimaldi.

Côté voitures, quelque 180 véhicules seront présentées dont plusieurs modèles prestigieux dévoilés en avant première mondiale. Il sera également proposé une rétrospective de l’événement, avec des supercars emblématiques qui ont marqué les deux dernières décennies de Top Marques. Un espace sera dédié à l’innovation, autour de technologies révolutionnaires qui redéfinissent le transport, notamment des supercars électriques, des motos et d’autres véhicules à carburant alternatif.

Le salon démarrera par une soirée VIP avec immersion exclusive le 7 mai et se poursuivra jusqu’au 11 mai. Payant (billet à 120€ le jeudi et vendredi, à 55€ les samedi et dimanche.