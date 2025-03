Top Marques Monaco : le Cybertruck en vedette

Pour les amateurs de voitures hors normes, le salon Top Marques Monaco tient chaque année de l’événement. Ce le sera tout particulièrement cette année suivant la présentation qui a été faite mardi de l’édition 2024, la 19ème, qui se tiendra sur 10.000 m2 au Grimaldi Forum du 5 au 9 juin. Le salon du luxe (aigu) de l’automobile proposera 11 lancements de supercars, un tout nouveau sponsor principal et, cerise sur le gâteau, une des premières présentations pour la France du Tesla Cybertruck. (Photo DR).

Onze lancements de supercars au programme

Un nombre sans précédent de lancements de supercars a ainsi été confirmé dont de nouveaux modèles d'Aston Martin, d'Audi, de McLaren et de Porsche. Au total, neuf supercars seront dévoilées au public pour la première fois, et deux autres feront leurs débuts à Monaco. Top Marques, outre le Tesla Cybertruck, présentera également des premières mondiales dans les domaines de la moto et du yachting. S’y ajoute un volet “vintage “ avec, pour sa troisième édition, plus de 60 voitures de sport exceptionnelles du XXe siècle exposées et mises en vente.

“Nous sommes le seul salon à réunir dans un même lieu, un hall présentant des voitures anciennes, un hall dédié aux supercars ainsi qu’aux nouvelles technologies et aux motos, une section superboat, un espace montres et bijoux, une galerie d'art automobile et une vente aux enchères Ferrari en partenariat avec MonacoCarAuctions”, a rappelé Emeric Garcia, Directeur de Top Marques Monaco. Quant au nouveau sponsor, il s’agit de zondacrypto, l'un des plus grands marchés d'échange de crypto-monnaies réglementés en Europe, déjà partenaire de la Juventus qui rejoint d'autres sponsors du salon comme Dassault Aviation. Le monde des fintechs qui s’associe à celui des supercars.