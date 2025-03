Top Marques Monaco passe sous la bannière Informa

Un renforcement sur la Côte d’Azur et à Monaco en particulier pour le groupe britannique Informa PLC. Propriétaire du Monaco Yacht Show et leader mondial dans l’évènementiel, les services numériques et la recherche académique, le groupe avait racheté en juillet dernier Cannes Lions, le festival cannois de la créativité pour 1,2 milliards de livres (1,4 milliards d’euros). Cette fois, il vient de placer sous sa bannière un événement monégasque à succès : Top Marques Monaco, le salon des “supercars”. Aucun montant n’a été donné pour cette nouvelle acquisition. (Photo DR : l'exposition de supercars de Top Marques Monaco).

Dans un communiqué, Informa note que l’événement "bénéficiera de l'échelle internationale et de l'influence du groupe dans les marchés du luxe, du lifestyle et des secteurs adjacents tels que l'aviation, la technologie et la joaillerie”. Il ajoute que Top Marques Monaco sera positionné davantage “comme une plateforme mondiale du luxe, de l'innovation et la croissance des marchés haut de gamme”.

Pour Stephen Carter, PDG du groupe Informa, “le luxe est un marché en pleine croissance, et grâce à notre partenariat avec Monaco, nous avons développé un portefeuille unique de marques spécialisées. Top Marques Monaco est un ajout précieux avec un fort potentiel de croissance, tant à Monaco qu'à l'international.” La prochaine édition de Top Marques, sous le drapeau Informa, se tiendra du 7 au 11 mai 2025.